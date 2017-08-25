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Коалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованием

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444582-ru.html

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25 августа 2017, 11:43       Комментарии

Коалиция парламентского большинства предлагает Жогорку Кенешу утвердить кандидатуру Сапара Исакова и состав правительства открытым электронным голосованием.
На заседании коалиции Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") предложил включить в решение коалиции предложение об электронном открытом голосовании за кандидатов на заседании парламента. Коллеги с ним согласились.
Как сказал он позже АКИpress, при тайном голосовании время утверждения премьер-министра затянется до ночи, а при электронном пройдет быстро. Он также сообщил, что регламент позволяет провести открытое электронное голосование, и так уже происходило.
Отвечая на вопрос о том, не вызвано его предложение сомнениями, что парламент может не утвердить кандидатуру С.Исакова, он ответил отрицательно.

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