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Таджикистан занимает ведущее положение по популяции снежного барса и его кормовой системе в Средней Азии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444580-ru.html

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В мире осталось от 4 до 6 тыс. особей снежного барса, - помощник генсека ООН

25 августа 2017, 11:48       Комментарии

Таджикистан занимает ведущее положение по популяции снежного барса и его кормовой системе в Средней Азии. Об этом на международном форуме по сохранению снежного барса 25 августа сообщил председатель комитета по окружающей среде Таджикистана Хайрулло Ибодзода.
Он поприветствовал всех участников форума и поблагодарил кыргызскую сторону от имени правительства Таджикистана за организацию данного форума и оказанное гостеприимство.
Х.Ибодзода отметил, что во многих странах уже идет работа по сохранению снежного барса: борьба с браконьерством, помощь общинам, проживающим в высокогорных районах.
По его словам, стратегия, принимаемая на форуме, способствует развитию горной экосистемы, а увеличение доходов в местах проживания высокогорного населения - индикатор устойчивого развитие всего региона.

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