25 августа 2017, 11:48 Комментарии

Таджикистан занимает ведущее положение по популяции снежного барса и его кормовой системе в Средней Азии. Об этом на международном форуме по сохранению снежного барса 25 августа сообщил председатель комитета по окружающей среде Таджикистана Хайрулло Ибодзода.

Он поприветствовал всех участников форума и поблагодарил кыргызскую сторону от имени правительства Таджикистана за организацию данного форума и оказанное гостеприимство.

Х.Ибодзода отметил, что во многих странах уже идет работа по сохранению снежного барса: борьба с браконьерством, помощь общинам, проживающим в высокогорных районах.

По его словам, стратегия, принимаемая на форуме, способствует развитию горной экосистемы, а увеличение доходов в местах проживания высокогорного населения - индикатор устойчивого развитие всего региона.