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Министр окружающей среды Монголии рассказал о мерах по сохранению илбирса - в Монголии живут более 1,2 тыс. барсов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444579-ru.html

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25 августа 2017, 11:56       Комментарии

В Монголии обитают более 1200 снежных барсов. Об этом сообщил вице-министр окружающей среды и туризма Монголии Цэрэндоржийн Батбаяр на Глобальном форуме по сохранению снежного барса в госрезиденции Ала-Арча 25 августа.
По его словам, Министерство окружающей среды совместно с исследовательскими институтами проводят работу по сохранению снежного барса.
"Согласно мерам, мы собираем данные ареала обитания. Наши исследования охватили более 30% территории обитания снежного барса.
Мы изменили план управления национального парка Монголии. В результате мер, предусмотренных программой развития на 2014-2020 годы, снежные барсы были обозначены на 20 участках ареала. После принятия программы мы прорабатываем план управления на дальнейшие годы. Используем последние технологии в нашей стране", - сказал он.
Министр туризма Монголии также подчеркнул, что сейчас появляются новые вызовы: изменение климата, глобальное потепление. "Кроме того, добыча минеральных ресурсов оказывает прямое воздействие на ареалы обитания барса. Мы должны работать вплотную с местными сообществами", - сказал он.
Монголия занимает второе место по популяции снежного барса. Первое место занимает Китай.

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