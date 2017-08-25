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Мэр столицы Албек Ибраимов провел плановое совещаниеМэр столицы Албек Ибраимов провел плановое совещаниеКоалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром ИсаковымКоалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым

Мэр столицы А.Ибраимов провел плановое совещание

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444578-ru.html

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25 августа 2017, 11:56       Комментарии

В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Албека Ибраимова прошло плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В ходе совещания обсуждались такие вопросы как: подготовка проведения праздничного мероприятия ко Дню независимости и исполнение Комплекса мер по обеспечению общественно-политической стабильности и недопущению проявлений терроризма и религиозного экстремизма на территории города Бишкек на 2016-2020 годы".
По словам вице-мэра Айгуль Рыскуловой, полным ходом ведется подготовка к празднованию Дня независимости, городские службы заняты в оформлении главной площади Ала-Тоо. Кроме того, каждый район разработал собственный план мероприятий празднования на местах.
По второму вопросу сообщили, что на территории столицы принимается комплекс мер по обеспечению безопасности в городе.
По итогам планового совещания глава столичного муниципалитета А.Ибраимов поручил соответствующим службам внести предложения по борьбе со стихийной торговлей в общественных местах.

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