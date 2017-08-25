Мэр столицы А.Ибраимов провел плановое совещание

25 августа 2017, 11:56 Комментарии

В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Албека Ибраимова прошло плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В ходе совещания обсуждались такие вопросы как: подготовка проведения праздничного мероприятия ко Дню независимости и исполнение Комплекса мер по обеспечению общественно-политической стабильности и недопущению проявлений терроризма и религиозного экстремизма на территории города Бишкек на 2016-2020 годы".

По словам вице-мэра Айгуль Рыскуловой, полным ходом ведется подготовка к празднованию Дня независимости, городские службы заняты в оформлении главной площади Ала-Тоо. Кроме того, каждый район разработал собственный план мероприятий празднования на местах.

По второму вопросу сообщили, что на территории столицы принимается комплекс мер по обеспечению безопасности в городе.

По итогам планового совещания глава столичного муниципалитета А.Ибраимов поручил соответствующим службам внести предложения по борьбе со стихийной торговлей в общественных местах.