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США хочет выйти из Парижского договора, и это проблема, - глава программы ООН на форуме по сохранению снежного барса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444577-ru.html

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Атамбаев призвал разработать комплексный проект по сохранению барса

25 августа 2017, 12:07       Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча проходит международный форум по сохранению снежного барса. В своем выступлении исполнительный директор программы ООН по окружающей среде ЮНЕП Эрик Солхейм отметил, что проведения международного форума по сохранению снежного барса имеет огромное значение.
"Это животное удивительной красоты и силы, мы не сможем жить на земле, если снежный барс исчезнет. Снежный барс - это вершина пирамиды экосистемы стран ареала снежного барса. Мы только совместными усилиями может решить эту проблемы. Всего 3 основные проблемы, с которыми надо бороться, чтобы спасти снежного барса: окружающая среда, борьба с криминальной торговлей, изменение климата", - сказал он.
По его словам, каждая страна по отдельности не может бороться с этим, и решение проблемы можно достичь совместными усилиями.
По его словам, одна из стран [США] хочет выйти из Парижского договора, и это проблема. Но он надеется, что все же власти США изменят свое решение.
Он также отметил, что Китай достиг неимоверных высот в защите своего национального животного - панды, а Россия принимает усилия по сохранению амурского тигра, что является очень сложной задачей.
По словам Э.Солхейма, ООН будет помогать странам с инициативами по сохранению животных.

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