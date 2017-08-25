США хочет выйти из Парижского договора, и это проблема, - глава программы ООН на форуме по сохранению снежного барса

25 августа 2017, 12:07 Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча проходит международный форум по сохранению снежного барса. В своем выступлении исполнительный директор программы ООН по окружающей среде ЮНЕП Эрик Солхейм отметил, что проведения международного форума по сохранению снежного барса имеет огромное значение.

"Это животное удивительной красоты и силы, мы не сможем жить на земле, если снежный барс исчезнет. Снежный барс - это вершина пирамиды экосистемы стран ареала снежного барса. Мы только совместными усилиями может решить эту проблемы. Всего 3 основные проблемы, с которыми надо бороться, чтобы спасти снежного барса: окружающая среда, борьба с криминальной торговлей, изменение климата", - сказал он.

По его словам, каждая страна по отдельности не может бороться с этим, и решение проблемы можно достичь совместными усилиями.

По его словам, одна из стран [США] хочет выйти из Парижского договора, и это проблема. Но он надеется, что все же власти США изменят свое решение.

Он также отметил, что Китай достиг неимоверных высот в защите своего национального животного - панды, а Россия принимает усилия по сохранению амурского тигра, что является очень сложной задачей.

По словам Э.Солхейма, ООН будет помогать странам с инициативами по сохранению животных.