Мэр столицы Албек Ибраимов провел плановое совещание

25 августа 2017, 11:57 Комментарии

В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Албека Ибраимова прошло плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека.

В ходе совещания обсуждались такие вопросы, как подготовка проведения праздничного мероприятия ко Дню независимости Кыргызской Республики и исполнение комплекса мер по обеспечению общественно-политической стабильности и недопущению проявлений терроризма и религиозного экстремизма на территории города Бишкек на 2016-2020 годы.

По словам вице-мэра Айгуль Рыскуловой, полным ходом ведется подготовка к празднованию Дня независимости. Городские службы заняты в оформлении главной площади Ала-Тоо. Кроме того, каждый район разработал собственный

план мероприятий празднования на местах.

По второму вопросу участники совещания были проинформированы о том, что на территории города Бишкек принимается комплекс мер по обеспечению безопасности в столице.

По итогам планового совещания глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов поручил соответствующим службам внести предложения по борьбе со стихийной торговлей в общественных местах.