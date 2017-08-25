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Исаков: Структура правительства изменится. Реформы начнут с аппарата

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365326_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444572-ru.html

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Коалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованием

25 августа 2017, 12:04       Комментарии

Сегодня, 25 августа, на заседании парламентской коалиции большинства депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева предложила кандидату в премьер-министры Сапару Исакову пересмотреть структуру правительства.
Она объяснила это тем, что в некоторых госорганах функциональные задачи дублируются.
"Нужно провести функциональный анализ внутри всех госорганов. Сейчас у нас тяжелый аппарат правительства, он не оперативный. Нужно ускорить процесс принятия решения. Внутри отдельного госоргана отделы дублируют друг друга", - сказала Алтыбаева.
В свою очередь претендент на кресло главы кабмина согласился с парламентарием. Однако пояснил, что реформа начнется с аппарата правительства. Он добавил, что программу правительства можно и нужно доработать с учетом мнений депутатов.

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