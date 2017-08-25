Широкополосный Интернет планируем довести до каждого села — Сапар Исаков

25 августа 2017, 12:05 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Сапар Исаков, выступая на заседании коалиции большинства, сообщил, что идут переговоры о финансировании проекта по подключению населенных пунктов Кыргызстана к широкополосному Интернету.

По его словам, проводятся переговоры со Всемирным банком о получение 50 миллионов долларов на реализацию данного проекта. Кредит это или грант, Исаков не объяснил.

Широкополосный Интернет - это высокоскоростной доступ ко Всемирной сети, который обеспечивается с помощью проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи.

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