Эксперты: Переход к мобильным платежам неизбежен

25 августа 2017, 11:28 Комментарии

Уже не первый год Кыргызстан пытается перейти на безналичную форму расчета. Небезуспешно, но крайне медленно. За несколько лет, прошедших с момента принятия Национальным банком Положения "Об электронных деньгах", только треть банков обзавелась лицензией на выпуск электронных денег. Совокупный оборот электронных кошельков не превышает 0,2 % ВВП, хотя, по мнению Ассоциации операторов связи, мог бы быть в сотни раз больше. Мог бы, если бы Национальный банк не препятствовал естественному развитию рынка розничных электронных платежей, ограничивая доступ к нему сотовым операторам.

При чем тут "сотовики"?

Платить с мобильного, перекинув за секунды деньги с баланса на электронный кошелек, привыкли во многих странах. В Китае совокупные обороты электронных денег измеряются триллионами, в России услуга оплаты со смартфона есть у каждого крупного оператора связи. Даже Казахстан не остался в стороне, и теперь наши соседи могут без усилий расплатиться за коммунальные услуги, интернет или проезд в общественном транспорте с помощью привычного гаджета.

История вопроса

В нашей стране дискуссия вокруг этой инновации ведется около полутора лет. Как говорит эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики Азамат Акенеев, данный вопрос на заседании Совета поднимался с тем, чтобы упростить отечественным операторам мобильной связи условия входа на рынок безналичных платежей.

"В настоящее время нигде в законодательстве Кыргызской Республики нет запрета для операторов сотовой связи предоставлять услуги на розничном рынке финансовых услуг. Это им позволяет и Закон "О лицензионно-разрешительной деятельности", и Закон "Об электронных платежах", и Гражданский кодекс. Единственный документ, который сейчас этому препятствует, – Положение Национального банка о том, что сотовые операторы не могут совмещать свою деятельность с деятельностью оператора платежных систем", – пояснил законодательный аспект Акенеев.

По его словам, на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям решение о снятии данного барьера было принято в форме рекомендации в адрес НБКР. Однако, главный финансовый регулятор эту рекомендацию не только не выполнил, но и выступил с инициативой еще больше ужесточить требования к операторам сотовой связи. Даже те альтернативные методы входа на рынок, что предлагались ранее, – создание дочерних компаний с лицензиями Нацбанка, – теперь теряют свой смысл.

Пытаясь ввести нормы, запрещающие перевод авансовых платежей с баланса операторов связи на электронные кошельки, Национальный банк сводит на нет возможности для выхода операторов на этот рынок.

А как же конкуренция?

"Получается, что Национальный банк не идет навстречу либерализации рынка, а напротив, ужесточает требования. Аргумент – безопасность системы и защита прав потребителей банковских услуг. Но везде есть основные принципы. Основной принцип в экономике – это создание равных условий для всех участников рынка. Сотовые операторы не просят для себя никаких исключительных условий. Они готовы полностью выполнять требования Нацбанка, которые предъявляются к финансовым учреждениям и операторам платежных систем. Получать те же самые лицензии, предоставлять ту же отчетность, находиться под тем же надзором. Для потребителя и для государства в целом всегда выгодно, когда в секторах усиливается конкуренция. Чем выше конкуренция, тем сильнее действуют объективные рыночные механизмы", – прокомментировал ситуацию Акенеев, отметив, что запрет Нацбанка все равно не сработает.

"Рано или поздно запрет будет снят. Рано или поздно мы придем к тому, что платежи через смартфон станут обыденным делом. Просто сейчас мы неоправданно теряем время, которое могли бы использовать для развития экономики, безналичных расчетов и информационных сервисов", – считает он.

Схожее мнение высказала директор Общественного фонда "Гражданская инициатива Интернет политики" Татту Мамбеталиева.

"Действия Национального банка только создают преграды, которые затормаживают процесс. Все равно этот вид деятельности так или иначе будет осуществляться операторами мобильной связи. Это лишь вопрос времени: будем мы это делать сейчас или позже", – говорит эксперт.

Неизбежность прихода на рынок безналичных платежей операторов связи Мамбеталиева объясняет широким распространением смартфонов и других современных гаджетов, которые прекрасно могут справляться с функцией кошелька, а также все большим проникновением интернета.

"Практика показывает, что в других странах это все прекрасно работает и прекрасно администрируется банковской системой. Невозможно наложить искусственные ограничения на деятельность операторов связи и возможности уже существующих информационных технологий одним решением Нацбанка. Тем более, что такие ограничения не обоснованы. Технологии пойдут другими путями, но все равно придут на рынок", – поясняет Мамбеталиева.

Есть ли альтернатива?

Ассоциация операторов связи в своем открытом обращении к Кабмину также отмечала, что "пока операторы сотовой связи Кыргызстана не допущены к участию в развитии финансового рынка, а банки не могут охватить большую часть населения, высока вероятность закрепления на рынке альтернативных нерегулируемых платежных инструментов, таких как WebMoney, Bitcoin, AlliPay, ApplePay". Эти системы являются зарубежными, а потому не подконтрольны Нацбанку и, следовательно, никак не помогут нашей стране решить вопросы с теневой экономикой и коррупционными схемами.

Существующие же сегодня отечественные сервисы "Элсом" и "Мобильник Деньги" исполнительный директор АОС Нурбек Абасканов назвал неудобными. По его словам, имеющие намного более современную инфраструктуру, операторы связи могли бы справиться с задачей по переходу страны на безналичные платежи лучше.

"Не в каждом селе есть банковский филиал. А агенты сотовых операторов присутствуют чуть ли не на каждой улице. Соответственно, переводить друг другу деньги, одалживать деньги друг у друга проще через операторов связи. Особенно это касается людей с низким доходом, которые постоянно кредитуются у друзей и знакомых. Для них, если бы можно было отдавать и возвращать деньги с баланса на баланс, было бы очень удобно. Такой шаг развил бы безналичные платежи и безналичный рынок", – пояснил Абасканов в интервью одному из интернет-изданий.

О перспективах

Он же привел приблизительные цифры возможного оборота: 600 млрд сомов, которые могли бы проходить через балансы мобильных операторов, сделав оплату наличными достоянием вчерашнего дня. Это приблизительно в 850 раз больше, чем проходит через электронные кошельки кыргызстанцев сегодня. Иными словами, сфера электронных платежей может стать очень перспективной для отечественной экономики, если не препятствовать ее развитию.

В сложившейся ситуации Национальный банк мог бы совместно с Союзом банков, Ассоциацией операторов связи и Ассоциацией платежных систем выработать какой-то компромиссный вариант. Позиция, при которой учитываются только риски, не может считаться здоровой. Никакое развитие невозможно без рисков, поэтому вместо того, чтобы идти по самому легкому для регулятора пути – пути запрета, стоит решить, как с этими рисками работать, учитывая мнение всех сторон. В том числе, и мнение простых кыргызстанцев, которых развитие технологий и сервисов избавит от очередей и поиска терминалов.

В настоящее время инициатива Нацбанка о запрете перевода денег с баланса на электронные кошельки проходит этап общественного обсуждения. До 1 сентября каждый гражданин может повлиять на исход ситуации, отправив письмо с изложением своей позиции по электронной почте: msaiakpaev@nbkr.kg. Высказавшись в пользу прогресса, можно ускорить технологическое развитие нашей страны.