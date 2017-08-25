Нам удалось остановить снижение популяции снежного барса в Кыргызстане – Атамбаев

25 августа 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Кыргызстане 15 лет назад снежный барс находился на грани вымирания в Сарычат-Эрташском государственном природном заповеднике, который является одним из главных мест обитания барса в стране. Активная работа страны в предотвращении природной проблемы дала значительные результаты. Об этом заявил президент КР Алмазбек Атамбаев, выступая на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, проходящем в Государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

"Кыргызская Республика со своей стороны принимает меры по расширению сети и улучшению деятельности особо охраняемых природных парков для защиты барсов. В стране созданы три особо охраняемые природные территории – Хан-Тенгри, Алатай и Кан-Ачуу. В результате нам удалось остановить снижение популяции снежного барса в Кыргызстане. На сегодняшний день благодаря совместным усилиям этот участок вновь является местом стабильной популяции снежного барса", - сказал он.

Также президент акцентировал внимание на том, что за прошедшие 4 года усилиями стран ареала обитания снежного барса были достигнуты значимые результаты по реализации положений Бишкекской декларации от 2013 года.

По его словам, в странах ареала обитания снежного барса определены 23 ландшафта, критически важных для выживания этого вида животного, и охрану этих ландшафтов следует обеспечить до 2020 года.

Кроме этого, Атамбаев отметил, что в Бишкеке учрежден Секретариат Глобальной программы, который взаимодействует с природными ведомствами заинтересованных стран, ведет мониторинг и оказывает содействие в реализации Глобальной программы по сохранению снежного барса в странах его обитания.

Глава Кыргызстана также сообщил, что налажена работа с такими структурами, как Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический фонд, Адаптационный фонд, Инвестиционный климатический фонд.

"В этой связи хочу поблагодарить Глобальный экологический фонд за поддержку деятельности Секретариата. Со своей стороны отмечаю, что Кыргызстан и впредь будет создавать все условия для полноценной работы Секретариата", - отметил президент.