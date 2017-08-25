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КНДР открыла двери российским туристам, обещает "незабываемый опыт"

Источник:
http://kabar.kg/news/kndr-otkr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444565-ru.html

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25 августа 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Северная Корея открыла первое туристическое агентство в России, обещая путешественникам "уникальный опыт", который они "не забудут никогда", пишет Reuters.
Компания NKOREAN, получившая лицензию властей Северной Кореи, предлагает туры для путешественников, решивших поехать в одиночку, или групп до 10 человек, которые увидят "самую изолированную страну современности", говорится в сообщении на сайте NKOREAN.RU.
Путешественников будут сопровождать гиды, призванные "следить за адекватным поведением туриста" и гарантировать его безопасность.
"Фотографирование стратегически важных и военных объектов, государственных построек запрещено. Местных жителей можно фотографировать лишь с их разрешения. Длинные разговоры с людьми, живущими в Северной Корее, туристам не рекомендованы", - говорится в разделе "Правила поведения".
Северная Корея с начала 2016 года провела два ядерных испытания и десятки ракетных пусков, существенно усилив напряженность на Корейском полуострове.
Два испытания баллистических ракет в июле привели к введению новых, более жестких глобальных санкций в отношении Пхеньяна, добавивших проблем экономике страны. В таких условиях власти стараются развивать туризм как источник дохода.
Самое дорогое 15-дневное путешествие, которое обещает "полное погружение" в культуру страны за 118.090 рублей, включает осмотр местных достопримечательностей, посещение сельскохозяйственного кооператива, фабрики минеральной воды и буддийского храма, прогулки в горах и знакомство с национальной кухней. В программе тура также посещение различных музеев, посвященных основателю северокорейского государства Ким Ир Сену.
Для менее требовательных путешественников NKOREAN предлагает пляжный отдых, посещение авиашоу и пивного фестиваля.
Сложно сказать, насколько востребованными окажутся эти туры среди россиян, которые уже успели привыкнуть к поездкам в Европу и на такие доступные курорты, как Турция и Таиланд.

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