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Проект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет —Исаков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/proekt-be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444564-ru.html

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25 августа 2017, 11:22       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кандидат в премьер-министры КР Сапар Исаков уверен, что проект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет.
В ходе заседания коалиции парламентского большинства, где рассматривается кандидатура Исакова на пост главы правительства, у него поинтересовались, когда наконец-то будет реализован проект "Безопасный город".
Сапар Исаков ответил, что в городах Ош, Бишкек и Чолпон-Ата начнется реализация проекта.
"В пилотном режиме будут использоваться две улицы Бишкека. Мы должны увидеть, какие минусы и плюсы есть и какие необходимо привлечь дополнительные технологии", - сказал он и добавил, что проект "Безопасный город" будет реализован в течение трех лет.

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