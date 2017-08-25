Проект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет —Исаков

25 августа 2017, 11:22 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кандидат в премьер-министры КР Сапар Исаков уверен, что проект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет.

В ходе заседания коалиции парламентского большинства, где рассматривается кандидатура Исакова на пост главы правительства, у него поинтересовались, когда наконец-то будет реализован проект "Безопасный город".

Сапар Исаков ответил, что в городах Ош, Бишкек и Чолпон-Ата начнется реализация проекта.

"В пилотном режиме будут использоваться две улицы Бишкека. Мы должны увидеть, какие минусы и плюсы есть и какие необходимо привлечь дополнительные технологии", - сказал он и добавил, что проект "Безопасный город" будет реализован в течение трех лет.