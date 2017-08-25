Атамбаев призвал лидеров стран ареала обитания снежного барса к созданию мультистранового проекта

25 августа 2017, 11:24 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Президент КР Алмазбек Атамбаев, выступая на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, проходящем в Государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, призвал лидеров и руководителей соответствующих ведомств из стран ареала обитания снежного барса разработать комплексный проект по сохранению его популяции.

"Пользуясь случаем, хочу призвать лидеров и руководителей соответствующих ведомств из стран ареала обитания снежного барса рассмотреть и обсудить на данном Форуме возможность запуска мультистранового проекта по сохранению снежного барса, его ландшафтных территорий и экосистем при финансовой поддержке Глобального фонда", - призвал президент.

Он отметил, что подобный проект объединит усилия всех 12 стран ареала обитания снежного барса и его высокогорных экосистем.