Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ЖК поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом НовиковымВ ЖК поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом НовиковымПроект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет —ИсаковПроект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет —Исаков

Атамбаев призвал лидеров стран ареала обитания снежного барса к созданию мультистранового проекта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444563-ru.html

Похожие новости

США хочет выйти из Парижского договора, и это проблема, - глава программы ООН на форуме по сохранению снежного барса

Атамбаев: Мы не должны допустить, чтобы наши дети видели барса только в музеях

Таджикистан занимает ведущее положение по популяции снежного барса и его кормовой системе в Средней Азии

В Казахстане создано 6 новых охраняемых территорий для защиты снежных барсов, - вице-министр РК

Алмазбек Атамбаев: Мы не должны допустить, чтобы наши дети видели снежного барса только в музеях

25 августа 2017, 11:24       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Президент КР Алмазбек Атамбаев, выступая на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, проходящем в Государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, призвал лидеров и руководителей соответствующих ведомств из стран ареала обитания снежного барса разработать комплексный проект по сохранению его популяции.
"Пользуясь случаем, хочу призвать лидеров и руководителей соответствующих ведомств из стран ареала обитания снежного барса рассмотреть и обсудить на данном Форуме возможность запуска мультистранового проекта по сохранению снежного барса, его ландшафтных территорий и экосистем при финансовой поддержке Глобального фонда", - призвал президент.
Он отметил, что подобный проект объединит усилия всех 12 стран ареала обитания снежного барса и его высокогорных экосистем.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум