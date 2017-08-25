За 7 месяцев 2017 года в Минсоцразвития поступило 800 заявлений и жалоб

25 августа 2017, 11:26 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. За 7 месяцев 2017 года в Министерство труда и социального развития поступило 800 заявлений и жалоб, в том числе 17 электронных обращений, 2 - по телефону доверия. Об этом сказала заведующая общественной приемной ведомства Тамара Султанбекова, сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

По предоставленным данным, наибольшая часть писем и заявлений поступила из г.Бишкек – 331 заявление, по Чуйской области – 142, по Джалал-Абадской – 88, по Ошской области – 90, по Нарынской области – 59, Иссык-Кульской – 57, Баткенской – 21, и по Таласской области – 12 заявлений.

По предмету обращения поступившие заявления имеют следующую структуру:

- предоставление льгот – 14,3% (114 заявлений);

- государственные пособия – 21,5% (172);

- оказание материальной помощи – 13,1% (105);

- определение группы инвалидности – 12,0% (96);

- трудоустройства - 11,4% (92);

- услуги семье и детям – 9,7% (78);

- вопросы ЛОВЗ и пожилых – 5,0% (40).

"Руководством принят 101 гражданин, общественной приемной - 593 человека. Положительно решены вопросы 425 граждан, остальным даны разъяснения", - отметила Тамара Султанбекова.