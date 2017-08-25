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За 7 месяцев 2017 года в Минсоцразвития поступило 800 заявлений и жалоб

Источник:
http://kabar.kg/news/za-7-mesi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444562-ru.html

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25 августа 2017, 11:26       Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. За 7 месяцев 2017 года в Министерство труда и социального развития поступило 800 заявлений и жалоб, в том числе 17 электронных обращений, 2 - по телефону доверия. Об этом сказала заведующая общественной приемной ведомства Тамара Султанбекова, сообщает пресс-служба Минсоцразвития.
По предоставленным данным, наибольшая часть писем и заявлений поступила из г.Бишкек – 331 заявление, по Чуйской области – 142, по Джалал-Абадской – 88, по Ошской области – 90, по Нарынской области – 59, Иссык-Кульской – 57, Баткенской – 21, и по Таласской области – 12 заявлений.
По предмету обращения поступившие заявления имеют следующую структуру:
- предоставление льгот – 14,3% (114 заявлений);
- государственные пособия – 21,5% (172);
- оказание материальной помощи – 13,1% (105);
- определение группы инвалидности – 12,0% (96);
- трудоустройства - 11,4% (92);
- услуги семье и детям – 9,7% (78);
- вопросы ЛОВЗ и пожилых – 5,0% (40).
"Руководством принят 101 гражданин, общественной приемной - 593 человека. Положительно решены вопросы 425 граждан, остальным даны разъяснения", - отметила Тамара Султанбекова.

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