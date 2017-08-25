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Новости Кыргызстана

Коалиция одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьераКоалиция одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьераВ Казахстане создано 6 новых охраняемых территорий для защиты снежных барсов, - вице-министр РКВ Казахстане создано 6 новых охраняемых территорий для защиты снежных барсов, - вице-министр РК

Отстрел барсов равен расстрелу народа — президент

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/otstrel-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444561-ru.html

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Таджикистан занимает ведущее положение по популяции снежного барса и его кормовой системе в Средней Азии

25 августа 2017, 11:35       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своей приветственной речи на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем призвал кыргызстанцев не сметь поднимать ружейный курок на священное животное.
"Кыргыз, стреляющий в барса – манкурт, убивающий свой народ! Кыргыз, продающий шкуру барса – глупец, продающий свою землю!" - сказал президент.
Он отметил, что первого руководителя Кыргызского Каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек, и кыргызский народ с древних времен особо свято относился к снежному барсу.
"Хочу обратиться к парламенту и правительству нашей страны! Сегодня в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года. Почему выбрана эта дата? Потому что в 2040 году мы будем отмечать 1200-летие создания Великого кыргызского Каганата. Символично, что первого руководителя Кыргызского Каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек. Поэтому будет единственно верным, если в этой Стратегии найдет свое достойное место и программа по сохранению снежного барса и его экосистем", - пояснил Атамбаев.

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