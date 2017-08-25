Отстрел барсов равен расстрелу народа — президент

25 августа 2017, 11:35 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своей приветственной речи на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем призвал кыргызстанцев не сметь поднимать ружейный курок на священное животное.

"Кыргыз, стреляющий в барса – манкурт, убивающий свой народ! Кыргыз, продающий шкуру барса – глупец, продающий свою землю!" - сказал президент.

Он отметил, что первого руководителя Кыргызского Каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек, и кыргызский народ с древних времен особо свято относился к снежному барсу.

"Хочу обратиться к парламенту и правительству нашей страны! Сегодня в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года. Почему выбрана эта дата? Потому что в 2040 году мы будем отмечать 1200-летие создания Великого кыргызского Каганата. Символично, что первого руководителя Кыргызского Каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек. Поэтому будет единственно верным, если в этой Стратегии найдет свое достойное место и программа по сохранению снежного барса и его экосистем", - пояснил Атамбаев.