В мире осталось от 4 до 6 тыс. особей снежного барса, - помощник генсека ООН

25 августа 2017, 11:14 Комментарии

"Снежный барс, илбирс, элбарс - великолепное животное, для нас будет большая потеря, если его не станет", - заявила помощник генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу 25 августа на форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке.

По ее словам, сохранение барса является целью устойчивого развития ООН. "По разным данным, сегодня в мире осталось от 4 до 6 тыс. особей барса в дикой природе", - сказала она.

Дж.Султаноглу отметила, что на жизнь барса влияют те же проблемы, которые влияют на людей, живущих в ареале его обитания. "Такие же проблемы, связанные с климатическими изменениями, имеют влияния к нашей жизни. Барс тоже страдает от ухудшения качества жизни. Когда мы говорим о сохранении барса, мы говорим не только о представителе дикой природы, но и всех, кто проживает в этом ареале", - сказала она.

Она подчеркнула, что необходимо улучшить трансграничное сотрудничество между странами.