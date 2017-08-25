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В мире осталось от 4 до 6 тыс. особей снежного барса, - помощник генсека ООН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444558-ru.html

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25 августа 2017, 11:14       Комментарии

"Снежный барс, илбирс, элбарс - великолепное животное, для нас будет большая потеря, если его не станет", - заявила помощник генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу 25 августа на форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке.
По ее словам, сохранение барса является целью устойчивого развития ООН. "По разным данным, сегодня в мире осталось от 4 до 6 тыс. особей барса в дикой природе", - сказала она.
Дж.Султаноглу отметила, что на жизнь барса влияют те же проблемы, которые влияют на людей, живущих в ареале его обитания. "Такие же проблемы, связанные с климатическими изменениями, имеют влияния к нашей жизни. Барс тоже страдает от ухудшения качества жизни. Когда мы говорим о сохранении барса, мы говорим не только о представителе дикой природы, но и всех, кто проживает в этом ареале", - сказала она.
Она подчеркнула, что необходимо улучшить трансграничное сотрудничество между странами.

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