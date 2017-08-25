Полный текст выступления А.Атамбаева на Международном форуме по сохранению снежного барса

25 августа 2017, 11:20 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев25 августа открыл Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, организованный по его инициативе, и выступил с речью. Пресс-служба главы государства приводит полный текст выступления:

"Урматтуу мекендештер!

Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары!

Урматтуу коноктор!

Баардыгыбызды Ак илбирстин Эл аралык Форумунун ачылышы менен куттуктайм!

Форумдун иши ийгиликтуу, натыйжасы жемиштүү болсун!

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые участники Форума!

Уважаемые зарубежные друзья, гости!

Поздравляю всех с открытием Международного форума снежного барса и желаю успешной работы!

Выражаю особую признательность главам зарубежных делегаций, международных и общественных организаций за участие в данном форуме.

Уважаемые участники форума!

Снежный барс является священным животным для нашего народа и ярким символом горной экосистемы Кыргызской Республики.

Сегодня сохранение и увеличение популяции снежного барса является одной из основных задач для всех нас.

И отрадно, что мировая общественность разделяет нашу тревогу в связи с угрозой исчезновения снежного барса.

Проведение в Бишкеке первого Всемирного форума по сохранению снежного барса в 2013 году и принятие Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем заложили основу для эффективного взаимодействия между странами ареала обитания снежного барса, международными организациями и финансовыми институтами.

За прошедшие 4 года усилиями стран ареала обитания снежного барса достигнуты значимые результаты по реализации положений Бишкекской декларации от 2013 года:

· В странах ареала определены 23 ландшафта, критически важных для выживания снежного барса, охрану этих ландшафтов следует обеспечить до 2020 года.

· В Бишкеке учрежден Секретариат Глобальной программы, который взаимодействует с природоохранными ведомствами заинтересованных стран, ведет мониторинг и оказывает содействие в реализации Глобальной программы по сохранению снежного барса в странах его обитания.

· Налажена работа с такими структурами, как Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический фонд, Адаптационный фонд, Инвестиционный климатический фонд. В этой связи хочу поблагодарить Глобальный экологический фонд за поддержку деятельности Секретариата. Со своей стороны, отмечаю, что Кыргызская Республика и впредь будет создавать все условия для полноценной работы Секретариата.

· День 23 октября - утвержден Международным днем снежного барса в странах ареала обитания снежного барса.

Все это стало возможным благодаря совместным усилиям и при поддержке стран-партнеров, международных организаций и финансовых институтов.

Как страна-инициатор Кыргызская Республика со своей стороны принимает меры по расширению сети и улучшению деятельности особо охраняемых природных парков для защиты барсов. В стране созданы три особо охраняемые природные территории - "Хан-Тенири", "Алатай" и "Кан-Ачуу".

В результате нам удалось остановить снижение популяции снежного барса в Кыргызстане. И мы все радовались, когда в этом году фотоловушки зафиксировали снежного барса в Чуйской долине, там, где его раньше не было.

Известно, что 15 лет назад этот вид находился на грани вымирания. Только в Сарычат-Эрташском государственном природном заповеднике, одном из главных мест обитаний снежного барса в стране.

На сегодняшний день благодаря совместным усилиям, этот участок вновь является местом для стабильной популяции снежного барса.

Положительный опыт сотрудничества является ярким примером того, что мы действительно можем создать условия для выживания барса.

Мы создаем мир, где люди и снежные барсы и другие виды редких животных могут гармонично сосуществовать.

Уважаемые участники!

В 2015 году все наши страны избрали путь устойчивого развития и приняли обязательства по достижению Целей устойчивого развития ООН через интеграцию трех компонентов устойчивого развития - экономического, социального и экологического.

В данном контексте все более актуальным становится вопрос о переходе к "зеленой экономике" и привлечении "зеленых" инвестиций. Именно поэтому в рамках сегодняшнего Форума состоится отдельная сессия по "зеленым" инвестициям.

Уверен, что итоги сессии будут способствовать внедрению важных начинаний в наше общее дело по сохранению снежного барса. Пользуясь случаем, хочу призвать лидеров и руководителей соответствующих ведомств из стран ареала обитания снежного барса рассмотреть и обсудить на данном Форуме возможность запуска мультистранового (комплексного) проекта по сохранению снежного барса, его ландшафтных территорий и экосистем при финансовой поддержке Глобального экологического фонда.

Данный проект объединит усилия всех двенадцати стран ареала по сохранению снежного барса и его высокогорных экосистем.

Важно сделать акцент на сохранении национального и глобального биоразнообразия, усилении природоохранного законодательства в странах ареала.

Уверен, что Глобальный экологической фонд поддержит данную инициативу.

Ведь она направлена на реализацию практических действий для сохранения снежного барса и его экосистем через Программу развития ООН, которая является одним из стратегических партнеров данного форума.

Урматтуу мекендештер!

Байыркы кыргыз ак илбирске өзгөчө мамиле кылып, кыргыз элинин колдоочусу катары көрчү.

Улуу кыргыз каганатынын негиздөөчүсү, биринчи каганыбыздын аты да Барсбек деп бекеринен коюлган эмес.

Алтай тектүү тууган элдер азыр да илбирсти "барс" деп аташат. Мисалы, татар, башкирлер. Кыргыздарда болсо барс илбирс болуп калган. Анткени, барс дебей ил барс деп сыйлап атачу. Байыркы кыргыздарда ил менен эл деген сөздөрдүн мааниси бир болчу. Бара бара, мезгил өтүп, илбарс кыргыз тилинин сингаромонизм мыйзамына ылайык илбирс болуп калды.

Илбирс - ыйык жаныбар! Илбирс элибиздин бириси. Ошондуктан төрт жыл мурун Ак илбирстин биринчи Форумунда айткан сөзүмдү кайталагым келет:

Айланайын кыргыздар!

Илбирсти аткан кыргыз өз элин аткан манкуртка барабар!

Илбирстин терисин саткан кыргыз өз жерин саткан акмакка барабар!

Кыргыз жергесинде эч качан, эч ким илбирске кол көтөрбөсүн!

Илбирс - элибиздин бириси!

Бабаларыбыздын, Барсбек агабыздын арбагын, мурасын сыйлайлы!

Уважаемые соотечественники!

Хочу обратиться к парламенту и новому правительству нашей страны, которая, думаю, будет утверждена Жогорку Кенешем!

Сегодня в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года.

Почему выбрана эта дата?

Потому что в 2040 году мы будем отмечать 1200-летие создания Великого кыргызского Каганата.

Символично, что первого руководителя Кыргызского Каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек.

Поэтому будет единственно верным, если в этой Стратегии найдет свое достойное место и программа по сохранению снежного барса и его экосистем. Эта программа обязательно должна быть включена. Она не будет полной без нее.

Уважаемые участники форума!

Без кардинальных шагов по сохранению популяции снежного барса, мы потеряем навсегда этот бесценный дар природы, как уже потеряли тысячи других редчайших, изумительных видов животных и птиц.

Мы не должны допустить того, чтобы наши дети видели снежного барса только в зоологических музеях. Мы в ответе за нашу землю.

В наших руках судьба снежного барса. Уверен, что вместе мы сохраним наш мир, природу и её многообразие.

Желаю всем участникам форума плодотворной и успешной работы. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали к нам, за то, что вы неравнодушны.

Убежден, что решения, которые мы примем на сегодняшней встрече, как и 4 года назад, принесут реальные результаты в сохранении популяции снежного барса в наших странах.

Благодарю за внимание".