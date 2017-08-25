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Оставшиеся неописанными 208 км кыргызско-узбекской госграницы самые сложные, - С.Исаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444555-ru.html

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25 августа 2017, 11:11       Комментарии

Оставшиеся неописанными 208 км госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном самые сложные, сказал кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков 25 августа на заседании коалиции парламентского большинства.
Он сообщил, что вопросами границ в последующем будет заниматься Темир Джумакадаров.
"Много лет нерешаемые вопросы начали решать. На последней встрече премьер-министров поставлены подписи под протоколом об описании 1170,5 км границы. Сейчас разрабатываются вопросы по подписанию соглашения. Остались 208 км, но они самые сложные. Мы надеемся их решить", - сказал С.Исаков.

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