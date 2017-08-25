Оставшиеся неописанными 208 км кыргызско-узбекской госграницы самые сложные, - С.Исаков

25 августа 2017, 11:11 Комментарии

Оставшиеся неописанными 208 км госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном самые сложные, сказал кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков 25 августа на заседании коалиции парламентского большинства.

Он сообщил, что вопросами границ в последующем будет заниматься Темир Джумакадаров.

"Много лет нерешаемые вопросы начали решать. На последней встрече премьер-министров поставлены подписи под протоколом об описании 1170,5 км границы. Сейчас разрабатываются вопросы по подписанию соглашения. Остались 208 км, но они самые сложные. Мы надеемся их решить", - сказал С.Исаков.