Кандидат на пост премьера надеется, что правительство реализует проект "Умные города" в течение 3 лет

25 августа 2017, 11:16 Комментарии

Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков надеется, что правительство реализует проект "Умные города" в течение трех лет. Об этом он сказал 25 августа на заседании коалиции парламентского большинства.

По его словам, проект входит в программу "Таза коом".

"Сейчас идут переговоры по реализации проекта в Оше, Бишкеке, на дороге Бишкек - Чолпон-Ата. Сначала мы внедрим пилотную систему на двух улицах столицы. Мы должны знать минусы и плюсы, какие еще надо технологии внедрять. В течение 3 лет, я думаю, мы полностью решим", - отметил он.

Он добавил, что в рамках проекта будут внедрены "умные парковки" и "умное освещение".