Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков пообещал постепенно решить проблемы соцблокаСапар Исаков пообещал постепенно решить проблемы соцблокаВ мире осталось от 4 до 6 тыс. особей снежного барса, - помощник генсека ООНВ мире осталось от 4 до 6 тыс. особей снежного барса, - помощник генсека ООН

Кандидат на пост премьера надеется, что правительство реализует проект "Умные города" в течение 3 лет

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444554-ru.html

Похожие новости

Депутаты уверены: нужен альтернативный кандидат на пост премьер-министра

Исаков: Структура правительства изменится. Реформы начнут с аппарата

Коалиция большинства предложила голосовать за нового премьера открыто

Коалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым

Коалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованием

25 августа 2017, 11:16       Комментарии

Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков надеется, что правительство реализует проект "Умные города" в течение трех лет. Об этом он сказал 25 августа на заседании коалиции парламентского большинства.
По его словам, проект входит в программу "Таза коом".
"Сейчас идут переговоры по реализации проекта в Оше, Бишкеке, на дороге Бишкек - Чолпон-Ата. Сначала мы внедрим пилотную систему на двух улицах столицы. Мы должны знать минусы и плюсы, какие еще надо технологии внедрять. В течение 3 лет, я думаю, мы полностью решим", - отметил он.
Он добавил, что в рамках проекта будут внедрены "умные парковки" и "умное освещение".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум