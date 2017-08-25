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Коалиция большинства поддержала кандидатуру С.Исакова на пост премьера, а также состав и программу правительства

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444553-ru.html

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25 августа 2017, 11:30       Комментарии

Коалиция парламентского большинства 25 августа поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра, а также состав и программу правительства, предложенные им.
Видеотрансляцию с обсуждения смотрите по ссылке:
http://kg.akipress.org/news:1401072 На вопросы было записано более 40 депутатов, однако после непродолжительного заседания депутат Нурланбек Макеев ("Кыргызстан") предложил прекратить процедуру вопросы-ответы. "Им надо еще готовиться к заседанию комитета и заседанию парламента", - сказал он.
С его инициативой согласилось большинство присутствующих.
Так, после обсуждения вопроса коалиция одобрила состав и программу кабинета министров.
Кроме того, Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") предложил включить в решение коалиции предложение об электронном открытом голосовании за кандидатов на заседании парламента. Коллеги с ним согласились.

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