Коалиция большинства поддержала кандидатуру С.Исакова на пост премьера, а также состав и программу правительства

25 августа 2017, 11:30 Комментарии

Коалиция парламентского большинства 25 августа поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра, а также состав и программу правительства, предложенные им.

Видеотрансляцию с обсуждения смотрите по ссылке:

http://kg.akipress.org/news:1401072 На вопросы было записано более 40 депутатов, однако после непродолжительного заседания депутат Нурланбек Макеев ("Кыргызстан") предложил прекратить процедуру вопросы-ответы. "Им надо еще готовиться к заседанию комитета и заседанию парламента", - сказал он.

С его инициативой согласилось большинство присутствующих.

Так, после обсуждения вопроса коалиция одобрила состав и программу кабинета министров.

Кроме того, Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") предложил включить в решение коалиции предложение об электронном открытом голосовании за кандидатов на заседании парламента. Коллеги с ним согласились.