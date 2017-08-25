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Сапар Исаков: ДПС ждут реформы в рамках программы "Таза Коом"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365312_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444550-ru.html

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Коалиция большинства поддержала кандидатуру С.Исакова на пост премьера, а также состав и программу правительства

Для реформы МВД нужен системный подход — Сапар Исаков

25 августа 2017, 11:09       Комментарии

ДПС ожидают большие реформы после выстраивания всей системы. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат в премьеры Сапар Исаков на заседании парламентской коалиции большинства.
По его словам, кардинальные реформы произойдут в рамках реализации проекта "Таза Коом". "Обеспечение безопасности на дорогах - одна из главных задач правительства", - сказал он.
Отметим, сегодня проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором кандидат в премьеры Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.

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