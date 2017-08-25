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Полный текст выступления А.Атамбаева на Международном форуме по сохранению снежного барсаПолный текст выступления А.Атамбаева на Международном форуме по сохранению снежного барсаКандидат на пост премьера надеется, что правительство реализует проект "Умные города" в течение 3 летКандидат на пост премьера надеется, что правительство реализует проект "Умные города" в течение 3 лет

Сапар Исаков пообещал постепенно решить проблемы соцблока

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365316_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444549-ru.html

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Исаков: Структура правительства изменится. Реформы начнут с аппарата

25 августа 2017, 11:17       Комментарии

Постепенно будут решены проблемы социального блока. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков на заседании парламентской коалиции большинства.
Отвечая на вопросы депутатов, Исаков отметил, что есть много проблем в сфере здравоохранения, и они будут решены постепенно.
Также он отметил, что будет проведена реформа в аппарате правительства, после чего можно будет провести изменения в кабинете министров.
Отметим, сегодня проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором кандидат в премьеры Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.

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