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В ЖК поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365317_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444548-ru.html

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Коалиция большинства одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра

Коалиция одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

25 августа 2017, 11:26       Комментарии

Депутаты поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым, который может занять пост главы Министерства экономики.
Претендент на пост главы правительства Сапар Исаков отметил, что 30-летний Новиков будет самым молодым в кабинете министров.
Депутат Осмонбек Артыкбаев сказал, что, несмотря на свою молодость, министр должен обратить особое внимание на туризм. Он отметил, что это одно из самых главных направлений в стране.
Также он обратил внимание Новикова на важность привлечения инвестиций и их прозрачное использование.
Отметим, сегодня, 25 августа, проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.

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