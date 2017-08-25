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Депутат напутствует Сапара Исакова быть ближе к народу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365321_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444546-ru.html

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Коалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым

25 августа 2017, 11:30       Комментарии

Сегодня, 25 августа, в ходе заседания парламентской коалиции большинства депутат от фракции "Кыргызстан" Дастан Жумабеков напутствовал кандидата в премьер-министры Сапара Исакова быть ближе к народу.
"Предыдущий премьер отличался от остальных тем, что он был близок к народу. Вам я также пожелал бы быть ближе к народу. Пусть народ вас благословит, даст вам оценку. Впереди большая политическая гонка, большие выборы. Я прошу вас провести их честно и открыто", - сказал Джумабеков.

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