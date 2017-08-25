Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Отстрел барсов равен расстрелу народа — президентОтстрел барсов равен расстрелу народа — президентАлмазбек Атамбаев: Мы не должны допустить, чтобы наши дети видели снежного барса только в музеяхАлмазбек Атамбаев: Мы не должны допустить, чтобы наши дети видели снежного барса только в музеях

Коалиция большинства ЖК поддержала Сапар Исакова на пост премьера

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365320_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444545-ru.html

Похожие новости

Депутаты уверены: нужен альтернативный кандидат на пост премьер-министра

Широкополосный Интернет планируем довести до каждого села — Сапар Исаков

Исаков: Структура правительства изменится. Реформы начнут с аппарата

Коалиция большинства предложила голосовать за нового премьера открыто

Коалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым

25 августа 2017, 11:34       Комментарии

Парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Такое решение было принято сегодня, 25 августа, на заседании.
Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.
Отметим, ранее "ВБ" стало известно о новых изменениях в кабмине. Почти аналогичный состав правительства сегодня предложил Исаков, кроме кандидата на пост министра финансов, им останется Адылбек Касымалиев.
Напомним, вице-премьером по вопросам экономики предлагают Душенбека Зилалиева вместо Олега Панкратова. Зилалиев сейчас является председателем Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию.
А вице-премьером по вопросам границ предлагается кандидатура Темира Жумакадырова, ныне возглавляющего Совет безопасности. Сейчас пост вице-премьера занимает Жениш Разаков.
Также изменения коснутся некоторых министерств, в частности, вместо министра экономики Арзыбека Кожошева предложат кандидатуру 30-летнего Артема Новикова, который возглавляет отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.
Вместо Зилалиева, возможно, придет его же заместитель Уланбек Рыскулов, а заместитель главы Национального энергохолдинга Нурбек Абасканов займет место главы Госкомитета связи.
Вместо самого Сапара Исакова руководителем аппарата президента придет Акылбек Осмоналиев.
Как сообщается, в других министерствах и ведомствах пока изменений не будет

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум