В праздники центр Бишкека перекроют для проезда — карта

25 августа 2017, 11:08 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. В Бишкеке в праздничные дни будет ограничено движение на центральных улицах, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

31 августа в Кыргызстане будет праздноваться День независимости, а 1 сентября - мусульманский праздник Курман айт.

В связи с праздниками и началом учебного года 29 августа милиция переходит на усиленный режим несения службы. За порядком в столице будут следить более 2 200 сотрудников правоохранительных органов.

Движение ограничат на проспекте Чуй от улицы Тоголока Молдо до Тыныстанова. Улицы Тоголока Молдо, Логвиненко и проспект Эркиндик также перекроют - от проспекта Чуй до Киевской.

Милиция просит граждан с пониманием отнестись к досмотру при помощи ручных металлодетекторов на подходах к площади Ала-Тоо. В случае обнаружения подозрительных вещей в общественных местах, жилых домах или транспорте следует сразу звонить по номеру 102.

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