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В праздники центр Бишкека перекроют для проезда — карта

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444544-ru.html

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В праздники милиция перейдет на усиленный режим несения службы

25 августа 2017, 11:08       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. В Бишкеке в праздничные дни будет ограничено движение на центральных улицах, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
31 августа в Кыргызстане будет праздноваться День независимости, а 1 сентября - мусульманский праздник Курман айт.
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