В стратегию развития КР надо включить спасение барсов — Атамбаев

25 августа 2017, 11:22 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Новое правительство должно включить в стратегию развития Кыргызстана до 2040 года проект по сохранению экосистем снежного барса, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

Форум проходит в Бишкеке 24-25 августа. В нем принимают участие представители 12 стран, где обитает это редкое животное.

"Хочу обратиться к правительству нашей страны, которое будет избрано совсем скоро. Сейчас разрабатывается стратегия развития до 2040 года, когда мы будем отмечать 1200-летие Великого кыргызского каганата. Символично, что первого руководителя кыргызского каганата звали Барсбек. Поэтому будет верно включить в стратегию программу по сохранению снежного барса и его экосистем. Мы не должны допустить, чтобы наши внуки видели барсов только в музеях", - сказал Атамбаев.

Он также призвал лидеров стран обитания снежного барса обсудить внедрение мультистранового проекта по сохранению ирбиса, который поддержит Глобальный экологический фонд.

Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>

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