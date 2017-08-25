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Новости Кыргызстана

Атамбаев призвал лидеров стран ареала обитания снежного барса к созданию мультистранового проектаАтамбаев призвал лидеров стран ареала обитания снежного барса к созданию мультистранового проектаПолный текст выступления А.Атамбаева на Международном форуме по сохранению снежного барсаПолный текст выступления А.Атамбаева на Международном форуме по сохранению снежного барса

В стратегию развития КР надо включить спасение барсов — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444543-ru.html

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Отстрел барсов равен расстрелу народа — президент

25 августа 2017, 11:22       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Новое правительство должно включить в стратегию развития Кыргызстана до 2040 года проект по сохранению экосистем снежного барса, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.
Форум проходит в Бишкеке 24-25 августа. В нем принимают участие представители 12 стран, где обитает это редкое животное.
"Хочу обратиться к правительству нашей страны, которое будет избрано совсем скоро. Сейчас разрабатывается стратегия развития до 2040 года, когда мы будем отмечать 1200-летие Великого кыргызского каганата. Символично, что первого руководителя кыргызского каганата звали Барсбек. Поэтому будет верно включить в стратегию программу по сохранению снежного барса и его экосистем. Мы не должны допустить, чтобы наши внуки видели барсов только в музеях", - сказал Атамбаев.
Он также призвал лидеров стран обитания снежного барса обсудить внедрение мультистранового проекта по сохранению ирбиса, который поддержит Глобальный экологический фонд.
Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>
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