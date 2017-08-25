Сапар Исаков: Кыргызстан продолжит брать кредиты

25 августа 2017, 11:29 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Сапар Исаков, выступая на заседании коалиции парламентского большинства, заявил, что Кыргызстан продолжит брать кредиты.

Депутат Айтмамат Назаров напомнил, что в республике наблюдается постоянный дефицит бюджета, который закрывается, в том числе, за счет кредитов, и это приводит к росту госдолга. Он спросил, как будет решаться данный вопрос.

Исаков ответил, что уровень госдолга достигает 53-54 процентов ВВП, но после ратификации соглашения о списании долга перед Россией объем внешних заимствований значительно сократится.

"Мы будем продолжать брать кредиты на проекты для развития страны и туризма", - сказал Исаков.

Назаров призвал брать займы только под проекты, иначе расплатиться по долгам будет сложно.

На 30 июня размер госдолга КР составил 4 миллиарда 245 миллионов долларов, из них 3 миллиарда 871 миллиона - внешние займы.

Как менялся долг Кыргызстана при разных президентах, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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