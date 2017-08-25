Коалиция одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

25 августа 2017, 11:36 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Коалиция большинства Жогорку Кенеша одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра.

После отставки Сооронбая Жээнбекова, который стал кандидатом в президенты, фракция СДПК выдвинула на пост премьер-министра руководителя аппарата главы государства Сапара Исакова. 25 августа была созвана внеочередная сессия Жогорку Кенеша. Согласно регламенту, кандидатуру премьера, структуру, состав и программу правительства сначала должна утвердить коалиция, затем профильный комитет и только после этого - парламент. Сегодня в коалицию большинства входят три фракции: СДПК, "Бир Бол" и "Кыргызстан".

Лидер коалиции вынес на повестку дня вопрос об утверждении структуры, программы и состава правительства.

Депутаты задали Исакову несколько вопросов и после одобрили его кандидатуру. Далее его кандидатура будет рассматриваться Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

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