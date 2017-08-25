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Пользователь соцсетей: во втором роддоме мыши бегают прямо по койкам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/polzov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444538-ru.html

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25 августа 2017, 11:14       Комментарии

В палатах роддома № 2 города Бишкека мыши бегают прямо по кроватям, где лежат мамы с детьми. Об этом в Facebook сообщила пользователь Толкунай Иманалиева.
Девушка недавно стала мамой, она поделилась, какой ужас ей пришлось пережить в роддоме №2, а также к чему привело халатное отношение врачей медучреждения.
"В июне я родила – это были преждевременный роды. Так как рожать мне было рано, меня положили в отделение патологии, затем после родов в отделение реанимации роддома №2 так как ребенок у меня недоношенный. И там началось, в постели, где спали я и мой ребенок бегали мыши, да мыши! На мою жалобу пришла санитарка и сказала, что сама боится мышей и ушла. Я не столько боялась мышей, сколько последствия для ребенка. Мыши ведь разносчики инфекций", – написала Толкунай Иманалиева.
На этом история не закончилась. У молодой мамы поднялась в роддоме температура, однако врачи не отреагировали на это и просто выписали девушку с ребенком домой.
"У меня повысилась температура, на мою просьбу отвезти меня на УЗИ мой врач сказала, что это нормальная реакция организма. Так и выписали меня с температурой якобы здорова. После мышей я была готова уйти несмотря на свое состояние. По приезду домой температура у меня не спала и держалась несколько дней, открылось кровотечение, и я приняла решение обратиться к другому врачу (частному). После увиденного на УЗИ, врач ужаснулась. Она мне сказала, что у меня остатки плаценты. Доктор была удивлена, что в роддоме меня не отправили на обследование и выписали в таком состоянии. Я могла остаться бездетной! В итоге меня прооперировали, на этом фоне у меня пропало молоко. Обращаюсь к молодым девушкам, которые готовятся стать мамами лучше обходите роддом №2 стороной, чтобы не переживать такого", – призвала пользователь.

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