Кандидат в премьеры представил коалиции большинства новый состав правительства

25 августа 2017, 10:31 Комментарии

Кандидат в премьер-министры Сапар Исаков представил перед депутатами коалиции большинства новый состав правительства.

На пост премьер-министра предлагается кандидатура руководителя аппарата президента Сапара Исакова, на пост первого вице-премьер-министра предложен председатель Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова.

"Исполняющему обязанности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Дуйшенбеку Зилалиеву предлагают пост вице-премьер-министра по вопросам экономики. Секретаря Совбеза КР Темира Джумакадырова видят в качестве вице-премьера по вопросам безопасности", – рассказали во фракции.

На должность министра экономики предлагают завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артема Новикова. Исаков представил его как молодого, но уже опытного специалиста, который работает в правительстве уже долгое время.