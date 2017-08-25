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Кандидат в премьеры представил коалиции большинства новый состав правительства

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kandid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444520-ru.html

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В столице состоялась коллегия мэрии города Бишкек

На внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинства

25 августа 2017, 10:31       Комментарии

Кандидат в премьер-министры Сапар Исаков представил перед депутатами коалиции большинства новый состав правительства.
На пост премьер-министра предлагается кандидатура руководителя аппарата президента Сапара Исакова, на пост первого вице-премьер-министра предложен председатель Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова.
"Исполняющему обязанности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Дуйшенбеку Зилалиеву предлагают пост вице-премьер-министра по вопросам экономики. Секретаря Совбеза КР Темира Джумакадырова видят в качестве вице-премьера по вопросам безопасности", – рассказали во фракции.
На должность министра экономики предлагают завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артема Новикова. Исаков представил его как молодого, но уже опытного специалиста, который работает в правительстве уже долгое время.

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