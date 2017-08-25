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В Кыргызстане наблюдается тенденция достижения полной обеспеченностью сахаром

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444519-ru.html

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25 августа 2017, 10:34       Комментарии

В 2017 году отмечена положительная тенденция повышения посевных площадей возделываемых в республике технических культур сахарной свеклы, табака, хлопчатника. Так, сахарной свеклы посеяно 17,5 тыс. га или 109,4% к намеченному прогнозу, что на 6,2  тыс. га больше прошлогоднего. Это позволяет говорить о достижении полной обеспеченности населения республики сахаром.
Помимо этого, идет модернизация заводов "Кошой" и "Каинды-Кант", которая должна завершиться к 1 октябрю 2017 года. Это позволит решить проблему сбыта сахарной свеклы в Кыргызстане. По словам экс–премьер–министра Сооронбая Жээнбекова, в случае модернизации этих двух заводов, страна полностью сможет обеспечить себя собственным сахаром.
Стоит отметить, что в октябре 2016 года совет Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) одобрил проект поддержки двух сахарных заводов Кыргызстана – ОАО "Кошой" и ОАО "Каинды-Кант". Предприятия получили в фонде льготные кредиты на общую сумму $15,5 млн.
Из указанной суммы $10 млн получил завод "Кошой", которые пошли на восстановление оборудования предприятия. Завод "Каинды-Кант" получил $5,5 млн. Процентная ставка по выданным займам составила 4% годовых.

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