Во время празднования Курман ата и Дня независимости ряд столичных улиц закроют

25 августа 2017, 10:37 Комментарии

Во время празднования Курман ата и Дня независимости милиция перейдет на усиленный режим несения службы.

По данным ГУВД Бишкека, столичная милиция с 29 августа переходит на повышенный режим несения службы.

"31 августа и 1 сентября, а также с началом учебного года, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в местах проведения празднований и общеобразовательных учреждений, будет задействовано более 2200 сотрудников правоохранительных органов. Вводятся ограничения движения на центральных улицах столицы. Движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Тоголок Молдо до улицы Тыныстанова. Улицы Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик также перекроют от проспекта Чуй до Киевской", – говорится в сообщении.