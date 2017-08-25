Внеочередная сессия ЖК: депутат предложил утвердить техническое правительство

25 августа 2017, 10:23 Комментарии

В Жогорку Кенеше началась внеочередная сессия. Сегодня планируется избрать нового главу правительства. На эту должность претендует руководитель аппарата президента Сапар Исаков.

Спикер Жогррку Кенеша Чыныбай Турсунбеков отметил, что кворум есть, но главное – собрать коалицию большинства.

Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Кенжебек Бокоев предложил сегодня утвердить техническое правительство и разойтись до начала сессионного года по графику

"Сегодня 25 августа, до начала работы Жогорку Кенеша осталось пять дней. Мы можем спокойно работать с техническим правительством, ведь исполняющий обязанности премьер-министра утвержден. Мы можем собраться на заседание комитета 29 августа, 1 сентября на фракции и спокойно на сессии 5 сентября рассмотреть этот вопрос", – предложил он.

Несколько лидеров фракций Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол"), Иса Омуркулов "СДПК" предложили устроить двухчасовой перерыв для того, чтобы коалиция большинства смогла встретиться отдельно. Кроме того, свое заседание должен провести профильный комитет по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

В итоге спикер принял решение, объявить перерыв до 12:00 и поручил сотрудникам аппарата ЖК разослать депутатам все необходимые документы, а также издать приказ о проведении внеочередной сессии.

Напомним, 22 августа президент Алмазбек Атамбаев отправил правительство Жээнбекова в отставку, в связи с тем, что последний подал заявление об уходе, так как выставил свою кандидатуру в выборах президента.

Ранее фракция СДПК предложила внести изменения в структуру правительства.

Так, на пост премьер-министра предлагается кандидатура руководителя аппарата президента Сапара Исакова, на пост первого вице-премьер-министра хотели бы видеть председателя Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова.

"Исполняющему обязанности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Дуйшенбеку Зилалиеву предлагают пост вице-премьер-министра по вопросам экономики. Кроме того, секретаря Совбеза КР Темира Джумакадырова видят в качестве вице-премьера по вопросам безопасности", – рассказали во фракции.

На должность министра экономики предлагают завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артема Новикова.