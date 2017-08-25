В Кыргызстане наблюдается тенденция достижения полной обеспеченности сахаром

25 августа 2017, 10:07 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17 /Кабар/. В текущем году отмечена положительная тенденция повышения посевных площадей возделываемых в республике технических культур сахарной свеклы, табака, хлопчатника. По данным из достоверных источников, в этом году посеяно сахарной свеклы на 17,5 тыс. га или 109,4% к прогнозным показателям. Это на 6,2 тыс. га больше прошлогоднего показателя. По словам специалистов, показатели этого года позволяют говорить о возможности достижения полной обеспеченности населения республики сахаром.

Помимо этого, идет модернизация заводов "Кошой" и "Каинды-Кант", которая должна завершиться к 1 октябрю 2017 года. Это позволит решить проблему сбыта сахарной свеклы в Кыргызстане. По словам экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, в случае модернизации этих двух заводов страна полностью сможет обеспечить себя сахаром собственного производства.

Стоит отметить, что в октябре 2016 года совет Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) одобрил проект поддержки двух сахарных заводов Кыргызстана – ОАО "Кошой" и ОАО "Каинды-Кант". Предприятия получили в фонде льготные кредиты на общую сумму 15,5 млн. долларов США.

Из указанной суммы 10 млн. долларов получил завод "Кошой", которые были направлены на восстановление оборудования предприятия. Завод "Каинды-Кант" получил 5,5 млн. долларов. Процентная ставка по выданным займам составила 4% годовых.