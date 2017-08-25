Итоги жеребьевки Лиги чемпионов UEFA сезона 2017–2018

25 августа 2017, 10:28 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. В Монако накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по футболу сезона 2017–2018. Об этом сообщается на официальном сайте UEFA.

Результаты жеребьевки:

Группа A: "Бенфика" (POR), "Манчестер Юнайтед" (ENG), "Базель" (SUI), ЦСКА (RUS)

Группа B: "Бавария" (GER), "Пари Сен-Жермен" (FRA), "Андерлехт" (BEL), "Селтик" (SCO)

Группа C: "Челси" (ENG), "Атлетико" (ESP), "Рома" (ITA), "Карабах" (AZE)

Группа D: "Ювентус" (ITA), "Барселона" (ESP), "Олимпиакос" (GRE), "Спортинг" (POR)

Группа E: "Спартак" (RUS), "Севилья" (ESP), "Ливерпуль" (ENG), "Марибор" (SVN)

Группа F: "Шахтер" (UKR), "Манчестер Сити" (ENG), "Наполи" (ITA), "Фейеноорд" (NED)

Группа G: "Монако" (FRA), "Порту" (POR), "Бешикташ" (TUR), "РБ Лейпциг" (GER)

Группа H: "Реал" (ESP), "Боруссия" Дортмунд (GER), "Тоттенхэм" (ENG), АПОЕЛ (CYP)