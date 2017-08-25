Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кандидат в премьеры представил коалиции большинства новый состав правительстваКандидат в премьеры представил коалиции большинства новый состав правительстваС.Исаков обещает: Ситуация на дорогах решится кардинальноС.Исаков обещает: Ситуация на дорогах решится кардинально

Итоги жеребьевки Лиги чемпионов UEFA сезона 2017–2018

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/itogi-zhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444512-ru.html

Похожие новости

90 лет кыргызскому баскетболу. В Бишкеке пройдет чемпионат 3х3

Временный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан

Кыргызстанцы досрочно обеспечили выход в финал чемпионата мира по кокпару

Кыргызстан досрочно вышел в финал чемпионата мира по кок-бору в Астане

В Бишкеке состоится IV открытый чемпионат Кыргызстана по баскетболу

25 августа 2017, 10:28       Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. В Монако накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по футболу сезона 2017–2018. Об этом сообщается на официальном сайте UEFA.
Результаты жеребьевки:
Группа A: "Бенфика" (POR), "Манчестер Юнайтед" (ENG), "Базель" (SUI), ЦСКА (RUS)
Группа B: "Бавария" (GER), "Пари Сен-Жермен" (FRA), "Андерлехт" (BEL), "Селтик" (SCO)
Группа C: "Челси" (ENG), "Атлетико" (ESP), "Рома" (ITA), "Карабах" (AZE)
Группа D: "Ювентус" (ITA), "Барселона" (ESP), "Олимпиакос" (GRE), "Спортинг" (POR)
Группа E: "Спартак" (RUS), "Севилья" (ESP), "Ливерпуль" (ENG), "Марибор" (SVN)
Группа F: "Шахтер" (UKR), "Манчестер Сити" (ENG), "Наполи" (ITA), "Фейеноорд" (NED)
Группа G: "Монако" (FRA), "Порту" (POR), "Бешикташ" (TUR), "РБ Лейпциг" (GER)
Группа H: "Реал" (ESP), "Боруссия" Дортмунд (GER), "Тоттенхэм" (ENG), АПОЕЛ (CYP)

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум