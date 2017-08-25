В столице состоялась коллегия мэрии города Бишкек

25 августа 2017, 10:09 Комментарии

В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством мэра Албека Ибраимова и с участием заместителя председателя Бишкекского городского кенеша Валентины Лисниченко состоялось заседание коллегии мэрии города Бишкек.

Как сообщила пресс-служба мэрии, на заседании были рассмотрены два вопроса: о готовности школ и детских садов к новому 2017-2018 учебному году и о ходе реализации указа президента "Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры".

По первому вопросу с докладом выступила начальник Управления образования мэрии столицы Сауле Мейрманова. Она проинформировала, что на готовность к новому учебному году комиссия проверила 28 городских школ. Также она отметила, что в этом году ведется ремонт нескольких аварийных школ, а в остальных проводится текущий ремонт и благоустройство территорий.

Заслушав доклад, мэр А.Ибраимов дал поручение создать комиссию для проверки наличия и качества установленных дорожных знаков и лежачих полицейских вблизи школ и детских садов.

О плане мероприятий, посвященном Году нравственности, воспитания и культуры, проинформировал начальник Управления культуры Мисиралы Букеев. Как рассказал докладчик, во всех образовательных учреждениях, объектах здравоохранения, структурных подразделениях мэрии Бишкека и акимиатах оформлены информационные стенды, посвященные данному событию.

В работе коллегии также приняли участие первый вице-мэр столицы Ренат Макенов, вице-мэры Айгуль Рыскулова, Геннадий Милицкий, Эркинбек Исаков, Бакытбек Дюшембиев, а также акимы четырех районов и начальники структурных подразделений.