Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Два подростка 13 и 15 лет утонули на Иссык-КулеДва подростка 13 и 15 лет утонули на Иссык-КулеВ столице состоялась коллегия мэрии города БишкекВ столице состоялась коллегия мэрии города Бишкек

На День независимости и Курман айт на центральных улицах Бишкека будет ограничено движение транспорта

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444510-ru.html

Похожие новости

Во время празднования Курман ата и Дня независимости ряд столичных улиц закроют

Депутат предлагает пересмотреть выдвижение У.Ахметова на пост министра юстиции

В столице состоялась коллегия мэрии города Бишкек

В Бишкеке официально стартовал Международный форум по сохранению снежного барса

В Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барса

25 августа 2017, 10:12       Комментарии

В День независимости Кыргызстана 31 августа и на Курман айт 1 сентября будут введены ограничения движения на центральных улицах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Тоголок Молдо до улицы Тыныстанова. Улицы Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик также перекроют от проспекта Чуй до Киевской.
ГУВД Бишкека обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь Ала-Тоо.
Также необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, в транспорте, в общественных местах, в припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум