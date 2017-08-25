На День независимости и Курман айт на центральных улицах Бишкека будет ограничено движение транспорта

25 августа 2017, 10:12 Комментарии

В День независимости Кыргызстана 31 августа и на Курман айт 1 сентября будут введены ограничения движения на центральных улицах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Тоголок Молдо до улицы Тыныстанова. Улицы Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик также перекроют от проспекта Чуй до Киевской.

ГУВД Бишкека обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь Ала-Тоо.

Также необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, в транспорте, в общественных местах, в припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.