Предлагаемый состав нового правительства (фамилии)

25 августа 2017, 10:26 Комментарии

Коалиция парламентского большинства 25 августа начала заседание.

Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков вступил с речью. Он поблагодарил депутатов за оказываемое ему доверие.

По его словам, программа легкая для понимания граждан. "Я уверен, что ее исполним. В течение месяца готовили, но не думайте, что мы занимались этим специально. Мы по поручению президента готовили программу развития до 2040 года. Чтобы не говорить много, предлагаю перейти к вопросам", - сказал С.Исаков.

Он рассказал о составе правительства, который предлагает.

Остановившись на претенденте на пост первого вице-премьер-министра Толкунбеке Абдыгулове, он отметил, что кандидат хорош себя показал в должности главы Национального банка и держал минимальную курсовую разницу.

Также он представил Дуйшенбека Зилалиева и Темира Джумакадырова, выдвинутых на пост вице-премьеров, и других новых кадров.

Предлагаемый состав нового правительства:

первый вице-премьер-министр - Толкунбек Абдыгулов (председатель Национального банка Кыргызстана)

вице-премьер-министр - Дуйшенбек Зилалиев (глава Госкомэнергонедр)

вице-премьер-министр по социальному блоку - Чолпон Султанбекова (сохранила должность)

вице-премьер-министр по силовому блоку - Темир Джумакадыров (секретарь Совета безопасности)

министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев (сохранил должность)

министр внутренних дел - Улан Исраилов (сохранил должность)

министр юстиции - Уран Ахметов (сохранил должность)

министр финансов - Адылбек Касымалиев (сохранил должность)

министр экономики - Артем Новиков (заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата президента)

министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации - Нурбек Мурашев (сохранил должность)

министр транспорта и дорог - Жамшитбек Калилов (сохранил должность)

министр чрезвычайных ситуаций - Кубатбек Боронов (сохранил должность)

министр образования и науки - Гульмира Кудайбердиева (сохранила должность)

министр здравоохранения - Талантбек Батыралиев (сохранил должность)

министр культуры, информации и туризма - Туголбай Казаков (сохранил должность)

министр труда и соцразвития - Таалайкуль Исакунова (сохранила должность)

председатель Госкомитета нацсбезопасности - Абдиль Сегизбаев (сохранил должность)

председатель Госкомитета по делам обороны - Мирбек Касымкулов (сохранил должность)

председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования - Улан Рыскулов (занимал должность заместитель председателя)

председатель Госкомитета информационных технологий и связи - Нурбек Абасканов (заместитель председателя правления - член правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания")