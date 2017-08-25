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Предлагаемый состав нового правительства (фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444509-ru.html

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Онлайн – В Жогорку Кенеше проходит сессия по формированию состава правительства

25 августа 2017, 10:26       Комментарии

Коалиция парламентского большинства 25 августа начала заседание.
Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков вступил с речью. Он поблагодарил депутатов за оказываемое ему доверие.
По его словам, программа легкая для понимания граждан. "Я уверен, что ее исполним. В течение месяца готовили, но не думайте, что мы занимались этим специально. Мы по поручению президента готовили программу развития до 2040 года. Чтобы не говорить много, предлагаю перейти к вопросам", - сказал С.Исаков.
Он рассказал о составе правительства, который предлагает.
Остановившись на претенденте на пост первого вице-премьер-министра Толкунбеке Абдыгулове, он отметил, что кандидат хорош себя показал в должности главы Национального банка и держал минимальную курсовую разницу.
Также он представил Дуйшенбека Зилалиева и Темира Джумакадырова, выдвинутых на пост вице-премьеров, и других новых кадров.
Предлагаемый состав нового правительства:
первый вице-премьер-министр - Толкунбек Абдыгулов (председатель Национального банка Кыргызстана)
вице-премьер-министр - Дуйшенбек Зилалиев (глава Госкомэнергонедр)
вице-премьер-министр по социальному блоку - Чолпон Султанбекова (сохранила должность)
вице-премьер-министр по силовому блоку - Темир Джумакадыров (секретарь Совета безопасности)
министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев (сохранил должность)
министр внутренних дел - Улан Исраилов (сохранил должность)
министр юстиции - Уран Ахметов (сохранил должность)
министр финансов - Адылбек Касымалиев (сохранил должность)
министр экономики - Артем Новиков (заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата президента)
министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации - Нурбек Мурашев (сохранил должность)
министр транспорта и дорог - Жамшитбек Калилов (сохранил должность)
министр чрезвычайных ситуаций - Кубатбек Боронов (сохранил должность)
министр образования и науки - Гульмира Кудайбердиева (сохранила должность)
министр здравоохранения - Талантбек Батыралиев (сохранил должность)
министр культуры, информации и туризма - Туголбай Казаков (сохранил должность)
министр труда и соцразвития - Таалайкуль Исакунова (сохранила должность)
председатель Госкомитета нацсбезопасности - Абдиль Сегизбаев (сохранил должность)
председатель Госкомитета по делам обороны - Мирбек Касымкулов (сохранил должность)
председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования - Улан Рыскулов (занимал должность заместитель председателя)
председатель Госкомитета информационных технологий и связи - Нурбек Абасканов (заместитель председателя правления - член правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания")

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