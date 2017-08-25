С.Исаков: Постепенно мы будем решать вопросы социального блока

25 августа 2017, 10:37 Комментарии

Постепенно мы будем решать вопросы социального блока, сказал кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков25 августа на заседании коалиции парламентского большинства. По его словам, в его программе досконально расписаны проблемы соцсферы и пути решения.

"В вопросе здравоохранения есть много проблем. Постепенно мы их должны решать", - добавил он.

Также С.Исаков добавил, что будет проведена реформа в Аппарате правительства, после этого можно будет говорить об изменении структуры кабмина. "Надо решать это не спеша", - сказал кандидат.