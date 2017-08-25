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С.Исаков: Постепенно мы будем решать вопросы социального блока

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444506-ru.html

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25 августа 2017, 10:37       Комментарии

Постепенно мы будем решать вопросы социального блока, сказал кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков25 августа на заседании коалиции парламентского большинства. По его словам, в его программе досконально расписаны проблемы соцсферы и пути решения.
"В вопросе здравоохранения есть много проблем. Постепенно мы их должны решать", - добавил он.
Также С.Исаков добавил, что будет проведена реформа в Аппарате правительства, после этого можно будет говорить об изменении структуры кабмина. "Надо решать это не спеша", - сказал кандидат.

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