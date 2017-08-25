Самый известный великовозрастный девственник СНГ, или Человек в жилете

25 августа 2017, 10:03 Комментарии

В Международном центральноазиатском (евразийском) медиафоруме принял участие советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий ВАССЕРМАН, известный эпатажным прикидом и принципиальной девственностью (говорят, секс - помеха для работы мозга!). Корреспондентам "ВБ" удалось пообщаться с гостем на разные темы.

Тренируйте мозг

Господин Вассерман не лезет в карманы за словом, он носит в них множество всяких полезных мелочей. Как Ленин запомнился свой кепкой, так и при упоминании о Вассермане вспоминаются его знаменитые жилеты и штаны типа "я солдат". Этому костюму позавидовал бы британский путешественник Беар Гриллс, ведущий программу "Выжить любой ценой".

Жилет, к слову, весит 7 килограммов и поражает множеством карманов, по которым распихана всякая всячина на все случаи жизни, карманы же штанов в стиле милитари пузырятся от набитых туда предметов. Но самое главное хранилище Вассермана, безусловно, его голова. Это кладезь энциклопедических и фундаментальных знаний.

Как рассказывает эрудит, самообразовывался он с раннего детства. По словам Анатолия Александровича, в девять лет взял почитать у соседей многотомную "Детскую энциклопедию" и осилил ее всю примерно за год. Вассерман не перестает повторять, мол, мозг, как и мускулы, следует постоянно тренировать. Но чтобы было что тренировать, нужна основа.

Не путать свободу слова и лжи

Как педагог для будущих политологов и для начинающих журналистов Вассерман - кадр бесценный. Уверяю, хотя бы месяц занятий с Вассерманом по этим специализациям в любом кыргызстанском вузе, возможно, в корне изменил отношение к таким профессиям.

Например, гость медиафорума считает, что идеи современных либералов приводят к пагубным результатам как для общества, так и для них самих. И это несмотря на то, что, по его словам, он долгое время был адептом либерализма. А если учитывать, что в настоящее время в КР псевдоправдолюбов пруд пруди, то мнение Анатолия Александровича на сей счет им бы сильно пригодилось.

Мастер–класс "Формирование целостной картины мира. Фактор медиа" Вассерман начал с цитаты первой поправки Конституции Соединенных Штатов Америки, по которой запрещено ограничивать свободу слова, обосновывая это правом каждого человека на получение сведений, необходимых ему для принятия решений.

Из этого следует, что свобода слова никоим образом не включает в себя свободу лжи. И в тех же Соединенных Штатах при всей свободе слова при необходимости можно любое издание разорить исками за ложные публикации.

По словам Вассермана, зачастую журналистская ложь возникает не из злого умысла, а на почве элементарной нехватки времени для проверки тех или иных сведений. Однако есть еще одна немаловажная причина для того, чтобы солгать читателю (зрителю, пользователю Сети), - желание заработать неплохой гонорар. Чем, собственно, и занимаются некоторые представители либеральных СМИ в КР.

Зубрить не значит знать

- К сожалению, с середины 1970–х годов во всем мире идет массированный регресс системы образования. В основном оно нацелено на зазубривание фактов. Отсюда и появление недопрофессионалов, в том числе и в журналистике, - с сожалением констатирует Вассерман.

Он жалеет тех, кто получает знания по современной методике, особенно по Болонской системе образования.

- Она губит все. Это попытка поставить телегу впереди лошади, - говорит гость.

В классической системе образования начинают с изучения общих наук, Болонская же система - это попытка начать обучение с навыков, востребованных в конкретной сфере деятельности.

- На мой взгляд, Болонская система разрушительна, и теперь мы можем наблюдать ее последствия, - с грустью говорит Вассерман.

Газетам быть!

По мнению Вассермана, хоть и считается, что газета это "уходящая натура", бумажные СМИ будут еще долго на плаву. Ведь что написано пером, то не вырубишь топором. А значит, по мнению публициста, бумажные СМИ - это и есть настоящая, правдивая журналистика. В отличие от электронных.

На сайте информацию можно заменить, подправить в любой момент, ну например, если герой публикации грозится подать на издание в суд. В газете же факты нельзя заменить задним числом, поэтому они никогда не исчезнут.

- Известен единичный случай замены информации в бумажном издании. Связан он с заменой страниц в Большой Советской Энциклопедии со статьей о Лаврентии Берии, опубликованной аккурат перед его арестом и расстрелом в 1953 году, - просветил публику Анатолий Александрович.

P.S. Удивительное чувство осталось после общения с Вассерманом. Создалось впечатление, что ты прослушал курс лекций не только по журналистике, но и по жизни. Жаль, что не было неформальных бесед, ведь на языке так и вертелся вопрос: до сих пор ли вы девственник?

личное дело

В свои 64 Анатолий Александрович Вассерман известен широкой аудитории как интеллектуал и эрудит, а также ведущий и участник ряда телепередач. В 70–е после окончания института он работал программистом. Сейчас этой профессией никого не удивишь, а тогда это было из области фантастики.

Вассерман - журналист и публицист, пишет различные статьи - от научных до заказных политических, издает свои книги, ведет страничку в "ЖЖ" ("Живой журнал"), дает политические консультации.

Он баллотировался в парламент Украины, выдвигался кандидатом в депутаты Государственной думы России. Ученый–затворник, каким его принято считать, в действительности частый гость и модных тусовок, и шоу–программ.

Павел РЯЗАНОВ.