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Катар закрыл посольство Чада в столице и высылает его дипломатов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365295_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444503-ru.html

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В столице высадят около 18 тысяч деревьев

25 августа 2017, 10:09       Комментарии

МИД Катара сообщил о приостановке работы посольства Чада в Дохе и поручили его сотрудников покинуть страну в течение 72 часов, пишет Росбалт со ссылкой на Daily Sabah.
Ответные меры по закрытию посольства были приняты спустя сутки после соответствующего решения Чада о закрытии посольства Катара.
Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что кампания арабских стран против Катара была спланирована заранее.
Дипломатический скандал начался утром 5 июня. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

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