Катар закрыл посольство Чада в столице и высылает его дипломатов

25 августа 2017, 10:09 Комментарии

МИД Катара сообщил о приостановке работы посольства Чада в Дохе и поручили его сотрудников покинуть страну в течение 72 часов, пишет Росбалт со ссылкой на Daily Sabah.

Ответные меры по закрытию посольства были приняты спустя сутки после соответствующего решения Чада о закрытии посольства Катара.

Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что кампания арабских стран против Катара была спланирована заранее.

Дипломатический скандал начался утром 5 июня. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.