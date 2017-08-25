Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Предлагаемый состав нового правительства (фамилии)Предлагаемый состав нового правительства (фамилии)Коалиция большинства ЖК предлагает кандидатуру Сапара Исакова на пост премьераКоалиция большинства ЖК предлагает кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

Депутаты не могут начать заседание из-за отсутствия приказа спикера

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365298_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444502-ru.html

Похожие новости

Депутат предлагает пересмотреть выдвижение У.Ахметова на пост министра юстиции

Внеочередная сессия ЖК: депутат предложил утвердить техническое правительство

На внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинства

Депутат интересуется, каким образом спикер созвал внеочередную сессию: Некоторые коллеги узнали через sms

Депутат К.Бокоев заявил, что не было необходимости созывать внеочередную сессию

25 августа 2017, 10:23       Комментарии

Сегодня, 25 августа, депутаты парламента собрались на внеочередную сессию Жогорку Кенеша. В начале заседания спикер Чыныбай Турсунбеков напомнил, что получил письмо от президента, на основании которого и созвал внеочередную сессию.
Также он отметил, что если уходит в отставку премьер-министр, то вместе с ним уходит весь кабинет министров.
Однако депутат Мыктыбек Абдылдаев поинтересовался у спикера, есть ли приказ о созыве внеочередной сессии. На что спикер ответил, что он поручил это аппарату на совещании.
"Мы откуда знаем, может, вы саботаж устраиваете. Мы должны знать, зачем нас позвали", - добавил Абдылдаев.
Депутат заметил, что нужно соблюдать элементарные процессуальные порядки, а то может случиться вот такой казус.
Также выступил депутат Кенжебек Бокоев, отметивший, что не было никакого смысла созывать внеочередную сессию за пять дней до начала сессии.
Другие депутаты, в частности Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов и Каныбек Иманалиев предложили провести заседание по процедуре.
После спикер объявил перерыв, так как эти вопросы сначала должны рассмотреть в парламентской коалиции большинства, а также во фракциях и комитетах.
Отметим, сегодня парламент намерен сформировать новый состав правительства во главе с премьер-министром.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум