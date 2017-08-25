Сотрудник Госэкотехинспекции по Кара-Суйскому району пойман на взятке

25 августа 2017, 9:53 Комментарии

Сотрудник Госэкотехинспекции по Карасуйскому району пойман на взятке, сообщает пресс-служба финпола.

По данным ведомства, 17 августа в межрайонное отделение ГСБЭП по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области с заявлением обратился гражданин Т.Ж. о принятии мер в отношении сотрудника Управления Госэкотехинспекции А.А..

"Он вымогал 15 тыс. сомов за неприменение штрафных санкций по факту отсутствия соответствующих документов на использование электроэнергии в цехе по производству пескоблока, принадлежащем заявителю. По данному факту возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

18 августа при получении взятки в 8 тыс. сомов с поличным задержан сотрудник Управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности Т.Ж. В настоящее время проводится расследование.