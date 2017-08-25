Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат К.Бокоев заявил, что не было необходимости созывать внеочередную сессиюДепутат К.Бокоев заявил, что не было необходимости созывать внеочередную сессиюВ Бишкеке начался Международный форум по сохранению снежного барсаВ Бишкеке начался Международный форум по сохранению снежного барса

Сотрудник Госэкотехинспекции по Кара-Суйскому району пойман на взятке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444499-ru.html

Похожие новости

Меморандум о сотрудничестве экспортно-кредитных агентств ЕАЭС подписан в рамках "Евразийской недели"

Среди напавших на сотрудников УПМ есть граждане Казахстана

В каких районах Бишкека и Чуйской области 25 августа отключат электричество

Хищная ловчая птица, купленная на Иссык-Куле, передана в филиал "Союза охраны природы Германии" для реабилитации, - Госэкотехинспекция (фото, видео)

81 семья сотрудников ГКНБ получила ключи от квартир в Бишкеке (фото)

25 августа 2017, 9:53       Комментарии

Сотрудник Госэкотехинспекции по Карасуйскому району пойман на взятке, сообщает пресс-служба финпола.
По данным ведомства, 17 августа в межрайонное отделение ГСБЭП по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области с заявлением обратился гражданин Т.Ж. о принятии мер в отношении сотрудника Управления Госэкотехинспекции А.А..
"Он вымогал 15 тыс. сомов за неприменение штрафных санкций по факту отсутствия соответствующих документов на использование электроэнергии в цехе по производству пескоблока, принадлежащем заявителю. По данному факту возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
18 августа при получении взятки в 8 тыс. сомов с поличным задержан сотрудник Управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности Т.Ж. В настоящее время проводится расследование.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум