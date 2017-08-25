Сборные Кыргызстана и Узбекистана сыграют в футбол без зрителей

25 августа 2017, 10:03 Комментарии

Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Узбекистана на ташкентском стадионе "Бунёдкор", вместимостью 35 тысяч человек, пройдет в закрытом режиме без зрителей. Более того, игра не будет транслироваться. Матч состоится 25 августа.

В Федерации футбола Кыргызстана рассказали, что такое решение принято тренерами сборных команд.

"На таких играх отрабатываются технические схемы. Ну и исходили, видимо, из того, чтобы дать побольше сыграть футболистам, которые имеют мало практики на международной арене. Это нормально – проводить контрольные матчи в закрытом режиме. Здесь нет ничего сверхъестественного. Это матч, во время которого будут наигрываться какие-то новые тактические схемы обеих команд. Поэтому это только футбол", – сообщила пресс-секретарь федерации Наталья Угрюмова.

Болельщики кыргызской сборной полагают, что причина решения заключается совсем в другом. 23 августа узбекские пограничники не пропустили на свою территорию около тридцати кыргызстанцев, собиравшихся поддержать сборную во время матча. На пункте пропуска "Достук" им объяснили, что в Узбекистане усилены меры безопасности в преддверии празднования Дня независимости.

С момента обретения независимости сборные Кыргызстана и Узбекистана по футболу встречались всего пять раз. В связи с политической ситуацией товарищеские матчи проходили редко.