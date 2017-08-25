Нацбанк vs сотовые операторы: быть ли мобильным платежам в Кыргызстане

25 августа 2017, 10:06 Комментарии

Сегодня технологии позволяют заменить наличные деньги, и даже банковские карты обычным смартфоном. Телефон легко может стать инструментом оплаты коммунальных услуг, продуктов в магазине, при помощи обычного смарт-телефона можно заказать такси и забронировать номер в гостинице, не вставая с дивана. Эту технологию уже освоили абоненты операторов связи в России, Украины и соседнего Казахстана.

Мобильные операторы Beeline, MegaCom, О! выступили с инициативой внедрить подобные технологии в Кыргызстане. Они предлагают использовать баланс телефона в качестве оплаты товаров и услуг.

"Мы хотим создать удобство для людей, чтобы они могли использовать свои смартфоны для оплаты. Что в этом плохого? Во-первых – это удобно и быстро, во-вторых платежи станут прозрачными, с них будут отчисляться налоги в бюджет нашего государства. Мы не требуем каких-то преференций, а хотим зайти на рынок электронных платежей на общих условиях", – рассказал журналистам коммерческий директор ООО "Скай Мобайл" Тилек Ахматов. Польза для программы "Таза коом"

Отметим, что развитие мобильных платежей хорошо вписывается в концепцию программы "Таза коом".

"Одно из направлений программы "Таза коом" – осуществление платежей за госуслуги. Мы как раз в этот проект гармонично вписались бы. Такого рода социальное партнерство с государством. Мобильные операторы, платежные системы, банки могут дать в развитии этого направления большую ценность для государства", – отметила Галина Кучерявая. Оплатить государственные услуги можно будет в течении нескольких минут Национальный банк против

Несмотря на пользу, которую принесет возможность оплаты товаров и услуг с баланса телефона, Национальный банк страны выступает против. В начале августа НБКР вынес на общественное обсуждение проект изменений и дополнений в постановление об "Электронных деньгах в КР". Документ запрещает использовать баланс мобильного телефона кроме как на оплату услуг связи. Таким образом, Центральный банк страны ставит под запрет идею оплаты товаров и услуг, используя смартфон.

Узнав об инициативе НБКР, операторы сотовой связи стали проводить консультации, и вносить свои предложения. Однако надзорный орган страны оказался глух, и операторы обратились напрямую к общественности, так как данная инициатива отразится непосредственно на них.

"На самом деле данный вопрос касается всех граждан. Просто сегодня это не все понимают, а те, кто в курсе просто недоумевают, почему НБКР занял такую позицию. Мы надеемся, вопрос решится положительно, и тогда мы изменим жизнь людей в Кыргызстане", – сказал Тилек Ахматов. Мобильные операторы заявляют, что не скрывали своего желания выйти на рынок электронных платежей. Создавались рабочие группы, обсуждались условия. И все до определенного момента было хорошо, но как только подошло время к запуску, условия изменились. Для операторов дополнения, предложенные Нацбанком стали неожиданностью.

Более того, выпустив подобный проект на обсуждение, главный банк страны вышел за рамки своих полномочий, считает директор по правовым вопросам ООО "Скай Мобайл" Галина Кучерявая.

"Закон "О платежной системе" сегодня не позволяет вводить такие ограничения. Сам вице-премьер-министр Олег Панкратов на встрече говорил Центральному банку о том, что своими действиями по ограничению права мобильных операторов совмещать свою деятельность с деятельностью оператора платежных систем он вышел за пределы своих полномочий. Подобные ограничения могут быть определены только законом. На что представители Центрального банка сообщили, что уже подготовлен законопроект, где будет ссылка, на то, что Нацбанк вправе принимать такие нормативные акты. Но пока этот закон не принят и в рамках текущего законодательства НБКР этого делать не может, но делает", – пояснила она. Сложность еще заключается и в том, что по окончанию общественного обсуждения, если Нацбанк не прислушается к другим сторонам, то проект будет принят. Операторы заявляют, что им было бы легче, если принятие данных изменений проходило через Жогорку Кенеш, тогда у них появилась возможность выступить на площадке и объяснить свою позицию.

Безопасность на первом месте

Главный аргумент НБКР – защита интересов потребителей. Они считают, что предоставлять возможность мобильным операторам связи использовать средства с баланса телефона не безопасно.

Нацбанк опасается за безопасность мобильных кошельков Интересно, а как работают электронные кошельки сейчас? Как они справляются с рисками, которые существуют сегодня? Нужно задать вопрос, где проходят эти платежи, где находится процессинговый центр банков? К слову, в основном банки обслуживаются за границей.

"Наш же процессинговый центр будет находиться внутри страны. Мы готовы каждый вечер представлять отчеты об операциях Нацбанку. Безопасность гарантируется тем, что все деньги абонентов будут находиться на счетах в банках. В случае, например, если платеж по какой-то причине не дойдет до адресата и будет потерян, банк возместит его. На наш взгляд заявления о рисках преувеличены", – подчеркнула директор по правовым вопросам ООО "Скай Мобайл". Процессинговый центр – это высокотехнологичная автоматизированная система обработки платежей по банковским картам в сфере электронной коммерции. Основная задача процессингового центра – предоставить интернет-магазинам возможность принимать платежи по банковским картам. Мобильные операторы будут конкурировать с банками?

"Операторы не конкуренты банкам, напротив мы хотим с ними сотрудничать. По имеющимся требованиям законодательства только финучреждения имеют право эмитировать (выпускать) электронные деньги. И в любом случае при проведении платежей даже со смартфона нам необходимо будет сотрудничать с ними. Мы готовы помочь банкам развивать рынок электронных платежей, войти в ту нишу, которая сегодня свободна, а это 80% населения (по статистике только 20% кыргызстанцев имеют договорные отношения с банками). У нас есть абонентская база и вся необходимая инфраструктура – это базовые станции, через которые идет информация, и абоненты пользуются интернетом. Это наши точки продаж", – добавила юрист. В Кыргызстане по закону эмитентами электронных денег выступают только банки Мировая статистка показывает, что в странах с развивающейся экономикой, где уровень дохода населения невысок пенетрация (проникновение, распространение) банковских услуг очень низкая. Люди не видят смысла идти туда, у них нет необходимости открывать счет в банке, все, что они заработали, они потребляют. Даже из тех, кто получает заработную плату на карточку, 90% проводят только одну транзакцию в месяц – это обналичивание.

"У нас в стране пенетрация смартфонов гораздо выше, чем банковских карт. И она быстро растет. За ночь в наших силах создать до 2,5 млн держателей кошельков, и всех их мы приведем в банки. Мы не собираемся становиться банком, нам это не нужно, у нас свой бизнес. Наш интерес в другом. Во-первых, развить электронную коммерцию в Кыргызстане и войти в нее посредником, а для этого нужны способы оплаты. И во-вторых иметь небольшой процент с этого оборота – это большие прибыли", – проинформировал комдир. По словам операторов связи, усилий банков сегодня недостаточно для существенного увеличения количества безналичных платежей. В Кыргызстане около 40 тыс. точек продаж – от мелких до крупных, чтобы во всех установить POS-терминалы, необходимы большие вложения. В тоже время в республике 2 млн смартфонов и любой из них уже сегодня может работать как POS-терминал. Кроме того, число пользователей сотовых телефонов каждый год растет – это готовая инфраструктура.

В Кыргызстане около 40 тыс. точек продаж – от мелких до крупных, чтобы во всех установить POS-терминалы, необходимы большие вложения "Мы встречались с банкирами на платформе Союза банков Кыргызстана, и часть из них поддержала нас. Они не понимают, почему мы сталкиваемся с таким сопротивлением сегодня. Я думаю, что основная причина – недостаточная информированность о роли мобильных операторов в этой системе", – подчеркнула Галина Кучерявая. Сотовые компании подвинут операторов платежных систем?

Операторы платежных систем бояться, что мобильные компании, выйдя на рынок безналичных платежей, займут их нишу. Обоснованы ли опасения?

"Представители операторов платежных систем участвуют на всех встречах, где обсуждается вопрос развитие мобильных платежей. Они выступают против того, чтобы мы вышли на этот рынок. Мы понимаем, что они нас рассматривают как конкурентов. Но конкуренция улучшает качество услуг и потребители от этого только выиграют. Официальная статистика говорит, что 90% по количеству платежей через терминалы – это платежи в пользу мобильных операторов, и всего 10% в пользу других поставщиков услуг. Таким образом, только 10% их услуг подвержены риску конкуренции с нашей стороны, то есть только каждый 10 платеж. Терминалы оплаты никуда не денутся, они продолжат зарабатывать на пополнении мобильного баланса. Эти объемы даже вырастут", – сказала представитель ООО "Скай Мобайл". Официальная статистика говорит, что 90% по количеству платежей через терминалы – это платежи в пользу мобильных операторов, и всего 10% в пользу других поставщиков услуг Есть ли у мобильных операторов альтернатива?

Сотовые операторы хотят зайти на рынок мобильных платежей на общих основаниях. Но если закон "Об электронных платежах КР" будет изменен, то компании готовы рассматривать альтернативные варианты решения проблемы. И на самом деле их не так уж и мало, просто это немного усложнит процесс. Например, операторы могут купить банк.

Основная цель Beeline – это не сами мобильные платежи. Главная цель компании – запуск до конца 2017 года Veon. Это платформа для общения, приложение, объединившее в себе мессенджер, личный кабинет, инфо-каналы, ленту новостей, финансовые сервисы и многое другое. Плюс специальные предложения, возможности экономить и бесплатный интернет-трафик внутри приложения для абонентов всех тарифных планов. "Veon поможет, если оплатить услуги можно будет с баланса телефона, но и без этого он все равно будет. Просто мы используем другие платежные инструменты, такие как ApplePay, "Яндекс Деньги" и так далее. У нас есть много вариантов, как это сделать, но мы хотим, чтобы налоги шли в страну, а не из нее", – пояснил коммерческий директор ООО "Скай Мобайл". Напомним, по итогам 2015–2016 годов Beeline стал вторым крупным налогоплательщиком после "Кумтора". И компания намерена сохранить эту позицию. Если бизнес мобильных операторов будет развиваться, от этого в первую очередь выиграет государство.

"Самое страшное, что если не мы это сделаем внутри нашей страны, то через 5 лет на наш рынок придут зарубежные игроки. То, что мы предлагаем – это очень удобно. Нацбанк может запретить нам, но не гражданам. И тогда все доходы, и налоги будут уходить за границу, минуя бюджет страны", – подчеркнул Тилек Ахматов. Операторы не просят помощи у государства в развитии рынка электронных платежей, им под силу сделать это самим. Единственное чего они хотят, чтобы им не мешали.