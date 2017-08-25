На внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинства

25 августа 2017, 10:01 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.2017 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. На внеочередном заседании Жогорку Кенеша объявлен перерыв для того, чтобы коалиция большинства смогла рассмотреть кандидатуру премьер-министра и состав правительства.

Такое предложение озвучили депутаты от фракции "Ата Мекен" Алманбет Шыкмаматов и от фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов. Их также поддержал парламентарий Рысбек Кожобеков.

Также нардепы спорят, является ли внеочередной созыв по процедуре правильным. К моменту возобновления заседания просят предоставить официальный документ.