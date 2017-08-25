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В Бишкеке официально стартовал Международный форум по сохранению снежного барса

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444494-ru.html

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25 августа 2017, 10:09       Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке стартовало официальное открытие Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.
Масштабное мероприятие проходит в Государственной резиденции Ала-Арча при участии Президента КР Алмазбека Атамбаева и представителей международных организаций 12 стран ареала обитания снежного барса.
На официальной части форума ожидается выступление Президента КР, а также видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, после последуют выступления официальных представителей Афганистана, Узбекистана, Бутана, Пакистана, Таджикистана, России, Казахстана, Китая, Непала, Монголии, Индии и Туркменистана. Модератор форума - заместитель руководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева.
Вторая часть форума будет состоять из двух сессий, в ходе которых представители международных организаций и бизнес-сообществ представят проекты по сохранению окружающей среды в рамках реализации Глобальной программы GSLEP.
На церемонии закрытия форума ожидается принятие Бишкекской декларации по сохранению снежного барса и подведение итогов.
Для справки: Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) направлена на решение данных высокогорных экологических проблем путем сохранения популяции харизматичного и находящихся под угрозой исчезновения снежного барса в качестве главного представителя данных экосистем.
Она представляет собой комплексную, совместную широкомасштабную инициативу, которая объединяет правительства соответствующих стран, неправительственные и межправительственные организации, местные общины и частный сектор с целью сохранения популяции снежного барса и их бесценных высокогорных экосистем.

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