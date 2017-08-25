В Бишкеке официально стартовал Международный форум по сохранению снежного барса

25 августа 2017, 10:09 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке стартовало официальное открытие Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.

Масштабное мероприятие проходит в Государственной резиденции Ала-Арча при участии Президента КР Алмазбека Атамбаева и представителей международных организаций 12 стран ареала обитания снежного барса.

На официальной части форума ожидается выступление Президента КР, а также видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, после последуют выступления официальных представителей Афганистана, Узбекистана, Бутана, Пакистана, Таджикистана, России, Казахстана, Китая, Непала, Монголии, Индии и Туркменистана. Модератор форума - заместитель руководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева.

Вторая часть форума будет состоять из двух сессий, в ходе которых представители международных организаций и бизнес-сообществ представят проекты по сохранению окружающей среды в рамках реализации Глобальной программы GSLEP.

На церемонии закрытия форума ожидается принятие Бишкекской декларации по сохранению снежного барса и подведение итогов.

Для справки: Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) направлена на решение данных высокогорных экологических проблем путем сохранения популяции харизматичного и находящихся под угрозой исчезновения снежного барса в качестве главного представителя данных экосистем.

Она представляет собой комплексную, совместную широкомасштабную инициативу, которая объединяет правительства соответствующих стран, неправительственные и межправительственные организации, местные общины и частный сектор с целью сохранения популяции снежного барса и их бесценных высокогорных экосистем.