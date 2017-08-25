В Бишкеке в связи с праздниками милиция усилит дежурство и ограничат движение на дорогах

25 августа 2017, 9:40 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17 /Кабар/. В связи с предстоящими праздничными мероприятиями - Днем независимости Кыргызстана и Курман айтом - столичная милиция с 29 августа переходит на режим несения службы "Повышенная".

Как сообщили в ГУВД Бишкека, во время празднования 31 августа - Дня независимости и 1 сентября - "Курман айт", а также началом учебного года, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в местах проведения празднований и общеобразовательных учреждений, будет задействовано более 2200 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме этого, в связи с повышенными мерами безопасности вводятся ограничения движения на центральных улицах столицы.

Так, движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Тоголок Молдо до улицы Тыныстанова. Улицы Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик также перекроют от проспекта Чуй до Киевской.

ГУВД г.Бишкек обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах к центральной площади Ала-Тоо.

Также необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.