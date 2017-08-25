В ЖК началось внеочередное заседание по избранию нового премьер-министра и состава правительства

25 августа 2017, 9:49 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Жогорку Кенеше началось внеочередное заседание по избранию нового премьер-министра и состава правительства.

Как сообщил торага парламента Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова подал в отставку.

"На мое имя поступило обращение от президента Алмазбека Атамбаева о формировании нового состава ЖК и формирования правительства", - сказал он.

Согласно Конституции коалиция большинства или фракция более чем в половины количеством депутатов предлагает кандидатуру на пост премьер-министра.

Не успев начать заседание, спикер парламента объявил перерыв, чтобы у коалиции была возможность рассмотреть кандидата, а после работа в комитетах.

В свою очередь, депутаты потребовали объявить кворум. Но спикер отметил, что кворум будет объявлен после того, как коалиция рассмотрит этот вопрос.

Лидер фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев возмутился тем, что не смог ознакомиться с распоряжением спикера о созыве внеочередного созыва.

Турсунбеков пояснил, что каждый депутат приглашен на внеочередное заседание и ознакомлен с сутью вопроса.