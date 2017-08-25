Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке начался Международный форум по сохранению снежного барсаВ Бишкеке начался Международный форум по сохранению снежного барсаВ Бразилии произошло второе за неделю кораблекрушениеВ Бразилии произошло второе за неделю кораблекрушение

В ЖК началось внеочередное заседание по избранию нового премьер-министра и состава правительства

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zhogork...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444492-ru.html

Похожие новости

Кандидат в премьеры представил коалиции большинства новый состав правительства

Предлагаемый состав нового правительства (фамилии)

Внеочередная сессия ЖК: депутат предложил утвердить техническое правительство

Депутаты не могут начать заседание из-за отсутствия приказа спикера

На внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинства

25 августа 2017, 9:49       Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Жогорку Кенеше началось внеочередное заседание по избранию нового премьер-министра и состава правительства.
Как сообщил торага парламента Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова подал в отставку.
"На мое имя поступило обращение от президента Алмазбека Атамбаева о формировании нового состава ЖК и формирования правительства", - сказал он.
Согласно Конституции коалиция большинства или фракция более чем в половины количеством депутатов предлагает кандидатуру на пост премьер-министра.
Не успев начать заседание, спикер парламента объявил перерыв, чтобы у коалиции была возможность рассмотреть кандидата, а после работа в комитетах.
В свою очередь, депутаты потребовали объявить кворум. Но спикер отметил, что кворум будет объявлен после того, как коалиция рассмотрит этот вопрос.
Лидер фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев возмутился тем, что не смог ознакомиться с распоряжением спикера о созыве внеочередного созыва.
Турсунбеков пояснил, что каждый депутат приглашен на внеочередное заседание и ознакомлен с сутью вопроса.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум